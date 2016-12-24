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Военные пенсии в 2017 году: индексация, когда и насколько состоится повышение

Военные пенсии в 2017 году: индексация, когда и насколько состоится повышение
Огромной прослойкой среди пенсионеров являются военные пенсионеры, которые как и остальные хотят знать подробности о грядущих изменениях в плане индексации, либо сокращения пенсионного обеспечения.

Ежили опираться на свежие комментарии со стороны властей, то становится понятно, что в 2017 году военные пенсии будут хорошо индексироваться. В этом смысле экономический кризис не должен сказаться на финансовом положении данной категории пенсионеров. Впрочем, с уверенностью рассуждать о параметрах предстоящих индексаций - не приходится. Дело в том, что события последних месяцев четко дают понять, что прогнозировать что-то конкретное - невероятно трудное занятие.

Патриотизм, долг перед Родиной, честь офицера - понятия позитивные, но бытие определяет сознание. Любого бывшего военного в наши времена волнует вопрос: "Будет ли увеличена военная пенсия с 1 января 2017 года?"

Ведь не все ушли в запас в генеральском звании, успев сколотить солидное состояние и вечный бизнес. Много тех, кто честно рисковал жизнью, терял здоровье, не занимался коррупцией и откровенной продажей оружия боевикам. Попавшим из мира армии в гражданскую реальность приходится трудно, что подтверждается объективными моментами.

Ближайшее прогнозируемое повышение ожидалось в октябре 2016 года и оно должно было составить четыре процента. Теперь же понятно, что оно точно будет в 2017 году. Самый плачевный прогноз - 2 процента. Ведь эта цифра заложена законом. Если учесть стремительную инфляцию, то даже повышение на 7-8 процентов не станет хорошим довеском. Вместе с этим военным пенсионерам не нужно забывать о единовременной выплате к пенсии, которая произойдет в январе следующего года и затронет всех пенсионеров, а не только военных.

Если же говорить более конкретно о военных пенсионерах, то их пенсии индексируются, однако повышаются не слишком активно. Вообще говоря, пенсии для бывших работников силовых структур и военных в РФ низкими назвать трудно: средний размер военной пенсии в 2016 году составил порядка 21 000 рублей. В то же время величина средней пенсионной выплаты по стране у гражданских пенсионеров, как было зафиксировано в августе 2016 года, составила 12 423 рубля, а в 2017 году ожидается около 13 700.

Отдельно следует сказать, что не так давно профильный комитет Госдумы по обороне поменял некоторые аспекты бюджета, что позволит в период с 2017 по 2019 годы проиндексировать пенсии не на четыре процента, как планировалось ранее, а на 6 процентных пункта. В свете этих изменений можно констатировать, что военные пенсионеры получат еще большую поддержку со стороны государства, несмотря на то, что они являются далеко не самой социальной незащищенной стороной.

Как работающие, так и неработающие пенсионеры в январе 2017 года получат единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей. Накануне российский президент внес корректировки, попросив, чтобы действие разовой выплаты распространилось еще и на военных пенсионеров.


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