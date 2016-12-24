Католическое Рождество 2016: когда отмечается, традиции и обычаи, поздравления в стихах

Западные христиане, которые живут по григорианскому календарю, готовятся встретить свой главный праздник - Рождество Христово, которое иной раз называют еще и католическим Рождеством. На самом деле по григорианскому календарю или по так называемому новому стилю Рождество празднуют не только католики, но и протестанты всех конфессий, а также некоторые православные общины.Когда празднуется Рождество Христово
Рождество по григорианскому календарю всегда отмечается 25 декабря. В этом плане 2016 год не станет исключением. По сложившейся за много лет традиции, рождественские службы в храмах западных конфессий проходят вечером 24 декабря.
В свою очередь православные христиане, коих в России большинство, отмечающие праздник по юлианскому или новоюлианскому календарю, празднуют Рождество в ночь на 7 января. Также Рождество 7 января отмечает большинство православных на Украине и в Белоруссии.История Рождества Христова
Согласно Евангелиям от Луки и Матфея, в год рождения Иисуса по указу римского императора Августа в Римской империи (Иудея была под властью Рима) проводилась перепись населения.
Чтобы переписчики не учитывали людей несколько раз, всем жителям для участия в переписи было предписано явиться в город, откуда человек был родом. Иосиф был потомок царя Давида, и их городом был Вифлеем. Дева Мария, которая была обручена с Иосифом, отправилась в Вифлеем вместе с мужем.
Там из-за наплыва гостей святому семейству не нашлось места в гостинице, и Мария, которая уже носила в своем чреве сына Божьего, разрешилась от бремени в пещере, в которой укрывали от непогоды скот.
После рождения младенца Иисуса первыми ему пришли поклониться пастухи, которые узнали радостную весть от ангела. Согласно евангелисту Матфею, в момент рождения Иисуса на небе появилась чудесная звезда, которая указала волхвам путь к Иисусу. В католицизме волхвы считаются царями или магами, их имена - Мельхиор, Каспар и Бальтазар. Волхвы преподнесли Иисусу дары - золото, ладан и смирну. Этими дарами волхвы подчеркнули, что видят в Иисусе царя.
Узнав о рождении Иисуса, царь Иудеи Ирод решил его уничтожить. Для этого Ирод приказал убить всех младенцев в возрасте до двух лет. Однако Иисус был чудесно спасен от смерти, потому что ангел повелел Иосифу бежать вместе с семьей в Египет, где святое семейство и жило до самой смерти Ирода.Как отмечают католическое Рождество
За четыре воскресенья до Рождества у католиков начинается очень важный предрождественский период, который называется Адвент. Это время духовной подготовки к Рождеству, включающее в себя пост, молитвы и добрые дела.
Канун праздника - 24 декабря - называется Сочельник, так как в этот день принято соблюдать строгий пост, употребляя в пищу только сочиво - сваренные в меду зерна. По традиции Сочельник заканчивается с появлением на небе первой звезды, после чего семьи садятся за праздничный стол, на котором обязательно присутствуют мясные деликатесы.Поздравления на католическое Рождество
В двадцатых числах декабря
Порой торопимся мы зря -
В предновогодней кутерьме
Подумать стоит о добре!
Его подарит Рождество
Как свыше дар, как волшебство.
Еще оно вам принесет
Немало радостных хлопот,
Теплом богатые сердца,
Любовь, которой нет конца,
Удачу, нежность и уют...
Все то, что люди очень ждут!
***
С рождеством вас поздравляем!
С двадцать пятым декабря!
Тот, кто любит этот праздник
Ожидал его не зря!
Пусть искрится ваша елка
Сотней ярких огоньков,
Чтобы каждый был удачлив,
Счастлив, весел и здоров!
А еще вам пожелаем:
Пусть сбываются мечты,
Чтоб они приумножались,
Расцветали как цветы!
***
Рождество прекрасная пора,
Мы вас искренно от сердца поздравляем,
Теплоты душевной и тепла,
Каждому из вас мы пожелаем.
Пусть приносит праздник радость вам,
И веселье много и удачу,
Пусть оберегает вас Господь,
Отгоняя беды, неудачи.
***
Ночь рождественская свята, время таинство вершит,
Под покровом мирозданья чудо дивное спешит.
И младенец появился, и зажглась в ночи звезда,
И волхвы стремятся скоро возложить свой скромный дар.
Славься Боже милосердный, триединым духом свят,
Да пребудет сила вечно с каждым, выбравшим тебя,
И любовь в сердцах сияет, и добро творит дела.
Он родился, он родился! Сын твой! Славим мы тебя!
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