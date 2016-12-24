Католическое Рождество 2016: когда отмечается, традиции и обычаи, поздравления в стихах

Западные христиане, которые живут по григорианскому календарю, готовятся встретить свой главный праздник - Рождество Христово, которое иной раз называют еще и католическим Рождеством. На самом деле по григорианскому календарю или по так называемому новому стилю Рождество празднуют не только католики, но и протестанты всех конфессий, а также некоторые православные общины.Рождество по григорианскому календарю всегда отмечается 25 декабря. В этом плане 2016 год не станет исключением. По сложившейся за много лет традиции, рождественские службы в храмах западных конфессий проходят вечером 24 декабря.В свою очередь православные христиане, коих в России большинство, отмечающие праздник по юлианскому или новоюлианскому календарю, празднуют Рождество в ночь на 7 января. Также Рождество 7 января отмечает большинство православных на Украине и в Белоруссии.Согласно Евангелиям от Луки и Матфея, в год рождения Иисуса по указу римского императора Августа в Римской империи (Иудея была под властью Рима) проводилась перепись населения.Чтобы переписчики не учитывали людей несколько раз, всем жителям для участия в переписи было предписано явиться в город, откуда человек был родом. Иосиф был потомок царя Давида, и их городом был Вифлеем. Дева Мария, которая была обручена с Иосифом, отправилась в Вифлеем вместе с мужем.Там из-за наплыва гостей святому семейству не нашлось места в гостинице, и Мария, которая уже носила в своем чреве сына Божьего, разрешилась от бремени в пещере, в которой укрывали от непогоды скот.После рождения младенца Иисуса первыми ему пришли поклониться пастухи, которые узнали радостную весть от ангела. Согласно евангелисту Матфею, в момент рождения Иисуса на небе появилась чудесная звезда, которая указала волхвам путь к Иисусу. В католицизме волхвы считаются царями или магами, их имена - Мельхиор, Каспар и Бальтазар. Волхвы преподнесли Иисусу дары - золото, ладан и смирну. Этими дарами волхвы подчеркнули, что видят в Иисусе царя.Узнав о рождении Иисуса, царь Иудеи Ирод решил его уничтожить. Для этого Ирод приказал убить всех младенцев в возрасте до двух лет. Однако Иисус был чудесно спасен от смерти, потому что ангел повелел Иосифу бежать вместе с семьей в Египет, где святое семейство и жило до самой смерти Ирода.За четыре воскресенья до Рождества у католиков начинается очень важный предрождественский период, который называется Адвент. Это время духовной подготовки к Рождеству, включающее в себя пост, молитвы и добрые дела.Канун праздника - 24 декабря - называется Сочельник, так как в этот день принято соблюдать строгий пост, употребляя в пищу только сочиво - сваренные в меду зерна. По традиции Сочельник заканчивается с появлением на небе первой звезды, после чего семьи садятся за праздничный стол, на котором обязательно присутствуют мясные деликатесы.В двадцатых числах декабряПорой торопимся мы зря -В предновогодней кутерьмеПодумать стоит о добре!Его подарит РождествоКак свыше дар, как волшебство.Еще оно вам принесетНемало радостных хлопот,Теплом богатые сердца,Любовь, которой нет конца,Удачу, нежность и уют...Все то, что люди очень ждут!***С рождеством вас поздравляем!С двадцать пятым декабря!Тот, кто любит этот праздникОжидал его не зря!Пусть искрится ваша елкаСотней ярких огоньков,Чтобы каждый был удачлив,Счастлив, весел и здоров!А еще вам пожелаем:Пусть сбываются мечты,Чтоб они приумножались,Расцветали как цветы!***Рождество прекрасная пора,Мы вас искренно от сердца поздравляем,Теплоты душевной и тепла,Каждому из вас мы пожелаем.Пусть приносит праздник радость вам,И веселье много и удачу,Пусть оберегает вас Господь,Отгоняя беды, неудачи.***Ночь рождественская свята, время таинство вершит,Под покровом мирозданья чудо дивное спешит.И младенец появился, и зажглась в ночи звезда,И волхвы стремятся скоро возложить свой скромный дар.Славься Боже милосердный, триединым духом свят,Да пребудет сила вечно с каждым, выбравшим тебя,И любовь в сердцах сияет, и добро творит дела.Он родился, он родился! Сын твой! Славим мы тебя!

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