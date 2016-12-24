Гонконгский грипп: какие симптомы, лечение, как не заболеть

Гонконгский грипп совершенно неожиданно добрался до России и начал проявлять себя с самой коварной стороны. В ряде регионов нашей страны уже закрыты на карантин детские сады и школы, тогда как медики ожидают пика эпидемии - в начале 2017 года.Специалисты заявляют, что готовиться к эпидемии нужно заблаговременно. Меры профилактики никто не отменял. Населению объясняют, как не заразиться гонконгским гриппом, а также каким образом производить лечение и вообще - что нужно знать о новой разновидности гриппа, которая пришла на смену так называемому свиному.Как и многие остальные гриппы, гонконгский начинает проявляться в организме человека с помощью таких симптомов, как слабость, головная боль, озноб, высокая температура, боли в поясничной области, спине и конечностях, а также заложенностью носа и горла. Аналогичные симптомы можно наблюдать и у других видов гриппа, но гонконгский представляет из себя невероятно опасную вариацию.Так, зараженный человек жалуется на плохое самочувствие три - четыре дня, а затем признаки гриппа начинают исчезать. Температура тела приходит в норму, больше не возникает кашель, не болит горло и голова, а также нет рвотных порывов. Однако затем проявляется новая фаза заболевания. Проще в этих условиях сразу же обращаться к специалистам за помощью, исключив такое понятие, как самолечение.Врачи утверждают, что гонконгский грипп сильно опасен осложнениями, а также тяжелой протеканием болезни. После заражения этим вирусом возможны последствия в виде острой пневмонии. С ноября этого года по всей территории нашей страны началось стремительное распространение эпидемии, заболеваемость ОРВИ среди населения серьезно превысила эпидпорог. Однако своего пика гонконгский грипп достигнет после Нового года, в феврале 2017 года.Дабы обезопасить себя от опасного гонконгского гриппа следует соблюдать несколько элементарных правил, которые должны поддерживать человеком в любое время, в том числе и вне эпидемии. В частности, речь идет о постоянном мытье рук и лица с мылом, проведение влажной уборки в помещениях и их проветривании. Во время массовой эпидемии нужно отказаться от посещения мест массового скопления людей, а в общественном транспорте использовать медицинскую маску. Чтобы организм был более устойчивым в плане отторжения вируса гриппа следует делать еще несколько простых вещей: как следует высыпаться по ночам, хорошо питаться, не забывая о витаминах, а также давать организму достаточную физическую нагрузку, хотя бы в рамках ежедневных прогулок по несколько раз на свежем воздухе.Наиболее эффективным способом уберечься сегодня от заболевания такой болезнью является своевременная вакцинация. В период наступления эпидемии в России Национальный центр ВОЗ совместно с Федеральным центром буду проводить сбор всех данных, касающихся гриппа с тем, чтобы уже в феврале правильно спрогнозировать будущую эпидемию. На основе таких данных, организации, производящие иммунобиологические препараты, смогут создать специальную вакцину, которая будет способна защитить и от новых вирусов этого опасного заболевания. Ни в коем случае не стоит беспечно относится к такому заболеванию и начинать самостоятельно лечение, а при первых же симптомах - обращаться к врачам.

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