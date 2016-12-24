Когда откроют Египет, новости сегодня: туристы заждались полетов

Возобновления полетов из России в Египет и обратно с нетерпением ожидают российские туристы, для которых иное направление, кроме как "страны пирамид" в плане зимнего отдыха, практически не рассматривается.Так уж складывается ситуация, что рассуждать о восстановлении авиасообщения между Россией и Египтом можно лишь с позиций предположений. В частности, фигурирует первый квартал следующего года. Ожидается, что именно тогда россияне вновь получат возможность отдохнуть в "стране пирамид", по чему они невероятно сильно успели соскучиться. Однако данный временной отрезок может измениться, как это часто бывало в последнее время в свете вскрытия новых обстоятельств.Пока вопрос о возобновлении полетов обсуждается на самом высоком уровне. Власти России и Египта выражают взаимный интерес в продолжении сотрудничества в туристической сфере, тогда как российские туристы уже заждались того момента, когда ситуация выправится. Ожидается, что возобновление полетов из России в Египет может случиться в начале следующего года.Следует уточнить, что власти нашей страны вынуждено приняли решение о временном запрете на полеты в Египет после того, как на Синайском полуострове потерпел крушение лайнер "Airbus A321", на котором сработало взрывное устройство. Самолет с гражданами России направлялся из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Вскоре атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", деятельность которой запрещена в РФ. Погибшими стали более 200 человек, что стало самой массовой гибелью россиян в авиационных происшествиях с момента распада СССР.

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