Какой сегодня праздник: 24 декабря отмечается сразу несколько праздников

Сегодня, 24 декабря, отмечается сразу несколько памятных дат, поэтому ответить на вопрос "какой сегодня праздник?" односложно не получится. Нужно заострить внимание сразу на нескольких праздниках.Остановимся на таких праздниках, как День воинской славы России, которые еще именуется в качестве Дня взятия турецкой крепости Измаил. В свою очередь западные христиане отмечают Сочельник. Именно два этих праздника приобретают, как получается со времен, максимальный резонанс в обществе не только нашей страны, но и других государств.24 декабря в нашей стране празднуется День воинской славы России - День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием великого полководца Александра Васильевича Суворова в 1790 году. Всего в России несколько Дней воинской славы, каждый из которых является уникальным и важным с исторической точки зрения.Этот праздник установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России».Взятие Измаила - цитадели турецкого владычества на Дунае - имело огромное значение в ходе русско-турецкой войны 1787-1791 годов. Эта крепость была построена в соответствии с новейшими требованиями фортификации того времени под руководством немецких и французских инженеров. С юга Измаил был защищен Дунаем, который здесь имел ширину более 500 метров, а подступы к крепостным стенам преграждал ров шириной 12 метров и глубиной от 2 до 10 метров. К тому же и в самом городе было немало каменных построек, удобных для ведения боя и обороны. Гарнизон крепости насчитывал 35 тысяч человек и 265 орудий.Осаду Измаила русские войска, под командованием генерал-фельдмаршала Г.А. Потемкина, начали осенью 1790 года. Однако две попытки захватить город штурмом закончились провалом. Тогда взятие неприступной крепости было поручено А.В. Суворову, под руководством которого началась усиленная подготовка к новой атаке. Кстати, сначала, стремясь избежать излишнего кровопролития, Александр Васильевич направил коменданту Измаила ультиматум о сдаче крепости, но в ответ получил: «Скорее небо обрушится на землю, и Дунай потечет вверх, чем сдастся Измаил».И вот, (11) 22 декабря 1790 года русские войска начали штурм крепости. Девять колонн подошли к городу с разных сторон, а речная флотилия под прикрытием огня артиллерии высадила десант на берег Дуная. Бой продолжался 9 часов. Турки оборонялись упорно, но умелое руководство Суворова и его офицеров, смелость и отвага наших воинов решили исход боя в пользу русских. Измаил был взят. Причем взят армией, уступавшей по численности гарнизону крепости - случай весьма редкий в истории военного искусства.Турки потеряли убитыми 26 тысяч человек и 9 тысяч пленными. Также было захвачено 265 орудий, 42 судна, 345 знамен. Потери русской армии, согласно рапорту Суворова, составили - 1815 человек убитыми и 2455 ранеными.Успех этой военной операции был обеспечен, прежде всего, грамотным руководством войсками, тщательностью и скрытностью подготовки, внезапностью действий и одновременностью удара всех частей армии. Взятие Измаила способствовало быстрому и успешному окончанию войны с Турцией (1791).За взятие Измаила императрица Екатерина II повелела выбить медаль в честь А.В. Суворова и учредила офицерский золотой крест с надписью «За отменную храбрость» - для награждения за подвиги, совершенные при штурме города.Западные христиане в массовом порядке отмечают сегодня Сочельник. Этот день приходится накануне Рождества Христова. Готовится к нему нужно основательно, потому что Сочельник считается великим праздником. Название происходит от слова "сочиво" - особой зерновой каши, в которую обычно добавляют фрукты и мед.Как всегда в этот день в Вифлееме, где по преданию родился Иисус Христос, проходит торжественное шествие, а в полночь в храме Рождества начинается месса. Самая торжественная рождественская служба проходит - как всегда - в Ватикане. Столицы западных государств украшены для самого большого праздника, иллюминированы башни, мосты, украшены городские площади.По традиции, во время ужина в сочельник присутствующие обмениваются облатками. Это пластинки пресного хлеба, с фигурным рисунком. Отломив кусочек облатки, тот, кому ее дарят, произносит доброе пожелание. Облатки символизируют тело Христа. Традиционное кушанье, которое должно быть на столе в сочельник, - сочиво - особая зерновая каша, обычно с медом и фруктами.Само название (сочельник) происходит, как полагают, от слова «сочиво» (то же, что «коливо» - вареные зерна риса или пшеницы). Вкушать «сочиво», или «коливо», положено в канун праздника только после литургии, которая соединяется с вечерней. Таким образом, часть Сочельника 24 декабря проходит в полном неядении.Традиция не вкушать пиши до первой вечерней звезды, связана с воспоминанием явлении звезды на Востоке (Мф.2:2), возвестившей о рождении Христа, однако уставом эта традиция не предписана.

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