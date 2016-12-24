Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2016, для всех знаков Зодиака: точный гороскоп для каждого знака 24.12.2016

Как обычно, гороскоп на сегодняшний день, 24 декабря, вещает о массе событий, которые должны произойти в жизни того или иного знака Зодиака. Расскажем о некоторых из них, а именно: Водолеи, которые ранее нервничали из-за детей, сегодня смогут перевести дух и успокоиться. Львам лучше отойти от современной техники и взглянуть на мир под другим, реальным, углом.Представители данного знака Зодиака в обязательном порядке должны сегодня делиться своими мыслями с окружающими, потому что идей в вашей голове будет предостаточно, что называется, грех не поделиться.Тельцу хочется побыть слабым и нежным. А ему приходится примерять генеральские погоны и всех строить... Причём независимо от того, какое отношение вы имеете к этим людям, они вас почему-то безропотно слушаются.Близнецам звезды советуют заранее отвести часть уик-энда под мелкие рутинные хлопоты. Правильное распределение времени и (или) полномочий поможет избежать неприятных сюрпризов, найти нужный момент для развлечений, выбрать подходящий стиль отдыха.В субботу Рак может проявить себя как замечательный друг или как опасный противник – тут уж кому как повезет! День наделяет его проницательностью, умением чувствовать ситуацию и схватывать все на лету.Все гаджеты должны быть выключены. Это не рекомендация, это крик звёздной души. Хватит жить в виртуальном мире, вокруг столько прекрасного и удивительного, и всё это проходит мимо вас, пока ваши глаза не отрываются от экрана.Для Дев в конце недели в качестве приоритета будет общение с близким окружением, включая родню, соседей, друзей детства. Если вокруг чужие люди, может быть предпринято путешествие в родные места, попытка реанимации прежних связей.В субботу день не склоняет Весы к проявлению организаторских способностей, однако если они все-таки возьмутся что-нибудь организовать, то результат порадует всех! Это касается любых мероприятий, даже достаточно статусных и официальных, не говоря уже об обычной вечеринке или выходе в свет.Суббота подарит многим представителям водного знака новые впечатления и путешествия. Кстати, это вполне может оказаться предновогодним подарком-сюрпризом!Стрельцам в эти выходные не стоит вести активную внешнюю деятельность, стремиться к публичности, официальности. Обстановка разворачивает вас к вашей внутренней реальности. Возможна тяга к уединению, доверительным беседам, пребыванию на природе.В субботу Козерогу противопоказано браться за большие дела. Да и за небольшие, в общем-то, тоже. В последнее время он и так потратил немало сил, так что хватит грести против течения: настало время расслабиться и отдохнуть.Последнее время вы сильно нервничали из-за детей. В субботу ситуация прояснится. Вы сумеете поговорить и донести до обожаемого чада свои переживания. Глухой стены, которой ребёнок имеет привычку закрываться, сегодня не будет и разговор получится максимально откровенным.Рыбы могут положиться на интуицию и память, довериться своей системе примет или давним убеждениям, дать волю фантазии. Благодаря чутью, многие события и тенденции окажутся для вас предсказуемыми.

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