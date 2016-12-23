Новости «Татфондбанка»: Татарстан пытается помочь кредитной организации

ЦБ продолжает рассматривать возможности спасения «Татфондбанка». Издание «РБК» сообщает, что на сегодняшний день проводятся переговоры с крупными кредитными организациями, чтобы выполнить санацию «Татфондбанка». Но пока стороны не смогли договориться.Необходимо уточнить, что переговоры проходят с банком ВТБ и «Открытие». Первая организация проводила изучение активов «Татфондбанка» и рассматривала вариант санации. Что касается второй организации, ее руководство сразу приняло решение отказаться от предложения. Также сообщается, что группой ВТБ рассматривался вариант выкупа хороших активов у данного банка. Но представитель ВТБ отрицает участие кредитной организации в процессе санации, а что касается выкупа активов, решил умолчать.Правительство Татарстана обращалось к ЦБ с вопросом санирования, но ЦБ не может это выполнить. Для положительного разрешения ситуации необходимо участия местного правительства, но у Республики не имеются свободные средства. На сегодняшний день шанс на санацию есть, так как Татарстан продолжает искать пути решения для помощи банку.Напомним, клиенты «Татфондбанка» имеют возможность обратиться в 5 банков-агентов для возмещения выплат. Это станет возможным с 26 декабря текущего года. Для данной операции клиенту необходимо узнать о распределении вкладчиков, месте и сроке приема заявлений, предоставить документы в банк-агент.

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