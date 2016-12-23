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Пресс-конференция Владимира Путина: Россия рассчитывает на дальнейшее развитие с Китаем

Пресс-конференция Владимира Путина: Россия рассчитывает на дальнейшее развитие с Китаем


Сегодня глава РФ провел ежегодную пресс-конференцию, которая состоялась на день позже запланированного срока. Данное мероприятие посвящается итогам уходящего года. Об этом сообщает сайт «Интерфакс». В общении с Владимиром Путиным приняли участие российские и иностранные журналисты.

Необходимо отметить, что данная встреча была перенесена из-за похорон убитого российского посла в Турции Андрея Карлова. К основным темам конференции стоит отнести экономику, социальную сферу, внешнюю политику. Встреча длилась около 4 часов, президент ответил на 47 вопросов.

На вопрос, почему на сегодняшний день наблюдается исчезновение детских журналов из библиотек, глава государства ответил, что такие заведения необходимо превращать в мультимедийные центры. Многих журналистов интересовал вопрос о планируемой встрече с новым президентом США. Путин заявил, что пока никто не знает когда состоится данная встреча, но уверен, что на ней будут обсуждать улучшения отношений стран. Была также затронута актуальная тема, которая касается массовых отравлений «Боярышником».

«Это ужасная трагедия. Органы, которые должны были контролировать это, не приняли попытки предотвратить данную ситуацию. Правительство примет меры для борьбы с алкоголем», — заявил глава государства.

Упомянули на встрече также отношения с Китаем. Путин заявил, что страна дорожит такими связями и надеется на дальнейшее развитие.


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