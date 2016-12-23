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Юрий Лужков попал в больницу: бывший мэр Москвы пережил клиническую смерть

Юрий Лужков попал в больницу: бывший мэр Москвы пережил клиническую смерть


Сегодня в одну из московских клиник был доставлен Юрий Лужков. Причиной экстренной госпитализации стало плохое самочувствие. Такую информацию поведал сайт «Интерфакс». Сейчас врачи в реанимации борются за жизнь бывшего мэра столицы.

Также сообщается, что у политика произошла клиническая смерть. Несмотря на эти заявления, пресс-секретарь Лужкова отрицает это. Он утверждает, что срочной госпитализации не было, но политик действительно находится в больнице.

«Он имеет право обратиться к врачам». – говорит Геннадий Теребков.

Необходимо уточнить, что проблемы с самочувствием у Лужкова начались днем. Это произошло во время его пребывания в Фундаментальной библиотеке МГУ. Очевидцами была вызвана скорая помощь, после чего его доставили в реанимацию. Данная новость была подтверждена ректором университета. Виктор Садовский рассказал, что возможной причиной плохого самочувствия стал сильнодействующий препарат, который бывший столичный мэр употреблял длительное время.

Некоторые издания утверждают, что плохо политику стало после приезда из Мексики. Ситуацию с госпитализацией прокомментировал действующий мэр Москвы. Сергей Собянин заявил, что надеется на благополучное разрешение.

«После того, как мы узнали о госпитализации Юрия Михайловича, держим ситуацию под контролем», — сообщил столичный мэр у себя в микроблоге.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/162978-news.html
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