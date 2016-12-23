В чем встречать 2017 год Огненного Петуха: что должно быть на столе в Новый год 2017, в чем встречать и что готовить

Обезьяна совсем скоро уступит "бразды правления" Огненному Петуху, под предводительством которого пройдет 2017 год. Это обстоятельство накладывает серьезный отпечаток на подготовку к празднику.В частности, россияне, которые привыкли доверяться Восточному календарю, сетуют на то, что в обязательном порядке нужно постараться угодить Огненному Петуху. Это относится не только к сервировке праздничного стола, но еще и такому атрибуту, как одежда, в которой следует встречать Новый год 2017. В этой связи актуальны следующие вопросы: В чем встречать год Петуха 2017? Что готовить на Новый год 2017? Что надеть для встречи года Петуха, чтобы не разозлить символ будущего года?Постараемся дать ответ на эти вопросы в свежем материале N4k.Ru.Как уже уточнялось чуть выше, 2017 год пройдет под знаком Петуха, цвет которого определяется стихией, управляющей годом вместе с его покровителем. В 2017 году такой управляющей стихией станет огонь, олицетворяющий красный цвет, силу, мощь, энергию, движение, обновление и лидерство, которые в сочетании с честолюбивым нравом самого представителя знака наполнят год большими перспективами и множеством жизнеопределяющих моментов.Важно помнить, что Огненный Петух очень хорошо относится красному, рубиновому, карминовому, алому, рыжему, золотому, багровому, малиновому цветам, с которыми можно сочетать черный (глубокий цвет сажи), блестящий белый, перламутровый, поэтому именно в этих цветах одежды и следует встречать год огненного Петуха. Кроме этого, эти цвета будут уместны в новогоднем интерьере и при выборе одежды и наряда на новогоднюю ночь. Для тех, кто не желает прогревать официального, любящего классику и чопорность Петуха, следует воздержаться от земляных и болотных оттенков, также ему будут не по нраву горчичный, телесный, серый или бледно-голубой цвет, а также желтовато-зеленые оттенки.В процессе выбора цвета избегайте пассивных или же, наоборот, очень эксцентричных смесей. Пусть ваш образ (или интерьер) заполнится благородными огненными оттенками красного, который в сочетании с богатым золотым, новогодним белым и официальным чёрным создадут идеальный вариант для празднования Нового 2017 года.Новогодний стол должен быть полон разнообразием вкусных блюд. Правильно составленное меню на Новый год 2017 - это залог успешного праздника. Новый год для россиян - это самый любимый и долгожданный праздник. Этот праздник для многих является некой надеждой на счастливую жизнь в дальнейшем.Существует поверье о том, что старый год уносит за собой старые проблемы, а новый год позволяет начать свою жизнь с чистого листа, забыв про обиды, неудачи и прочие негативные моменты.К оформлению и приготовлению блюд на Новый год следует подходить со всей ответственностью. Необходимо учесть все тонкости такие как, особенности года, предпочтения гостей и т.д.Петух по своему темпераменту - животное не жадное, даже в меру экономное. Новогодний стол не должен ломиться от излишеств. Этот год можно встретить недорого. При этом необходимо поймать золотую середину, всего должно быть в достатке.Обязательно поставьте на стол миску с зерном - это любимое лакомство Петуха. Символ года будет рад присутствию на новогоднем столе сладких блюд. Рекомендуем прочитать статью Десерты на Новый год 2017.При оформлении и сервировке стола сделайте акцент на деревенской посуде. Должны присутствовать деревянные ложки, глиняные горшочки и что-то подобное.Сказать конкретно, какая должна быть еда в новогоднюю ночь 2017 года сложно, ведь каждый имеет свои определенные предпочтения, а многие и вовсе живут по установленным ими самими правилам. Главное чтобы была вкусная полезная еда. Если же вы, все-таки, решили угодить символу года, сделайте так, чтобы еда была не только вкусной, но и яркой, как сам петух. Не стоит также забывать о том, что петух - особь мужского пола, который очень любит представительниц противоположного пола. Поэтому, составляя меню, не забудьте о продуктах, которые повышают сексуальную активность - морепродуктах, рыбе, орехах и других продуктах. Какой же должна быть новогодняя еда 2017?Настоящим украшением праздничного стола, особенно если речь идет о праздновании нового года, является основное блюда, для приготовления которого можно использовать определенный сорт мяса. Учитывая тот факт, что петух - это, в первую очередь, птица, не стоит подавать блюда из курицы и другой птицы, включая дичь. Тем не менее, уместными будут студень и другие блюда из говядины и свинины.Еда на Новый год 2017 года - это традиционные салаты, причем наиболее правильным решением будет использование овощей, имеющих яркие цвета, таких как морковь, свекла, сладкий болгарский перец разных цветов, зеленый горошек и многие другие. Как всегда будет уместна селедка под шубой и оливье, без которого многие не представляют себе новогодний стол.Еда на столе в Новый год огненного петуха 2017 - это хорошая возможность проявить себя людям, имеющим кулинарные способности. Блюда должны быть яркими и запоминающимися. И в этом случае особое внимание следует уделить морепродуктам и рыбе из семейства лососевых (семга, форель) - настоящее украшение праздничного стола.Тем, кто никак не решит, чем порадовать петуха, «Частности. Ком» рекомендуют подать красивые десерты, и особо те, которые приготовлены из свежих фруктов и ягод, которыми не брезгует петух.Новогодний стол 2017 года и что должно быть на столе - такой вопрос часто задают, имея в виду, какие напитки подать. Несмотря на то, что петух не потребляет спиртные напитки, они будут вполне уместными, а что пить в новогоднюю ночь - решать вам самим, но лучше всего избежать крепкого алкоголя, потому что символ следующего года крайне негативно относиться к людям, перебравшим со спиртным.

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