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Гонконгский грипп: симптомы, как лечить, признаки заболевания и профилактика

Гонконгский грипп: симптомы, как лечить, признаки заболевания и профилактика
2016 год завершается в России крайне опасной динамикой по распространению такого недуга, как гонконгский грипп, который своими осложнениями пугает россиян, особенно в том контексте, что пик заболеваемости придется на начало следующего года.

Как и раньше, в группе риска находятся беременные женщины, дети в возрасте до двух лет, а также пожилые люди, которым перевалило за 60 лет. Именно им нужно максимально оберегать свой организм, соблюдать меры профилактики и ни в коем случае не обращаться к самолечению, так как нужно всегда помнить, что осложнения данной формы гриппа представляют из себя очень тяжелые проявления, сопряженные с летальным исходом.

Симптомы гонконгского гриппа

Гонконгский начинается с высокой температуры тела человека, которую не удается сбить на протяжении нескольких дней. Вместе с этим заболевший испытывает серьезную головную боль, сопровождающуюся сонливостью, вялостью и общей усталостью организма. Крайне тревожными знаками являются рвота и диарея. При первых же подозрениях немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Следует самым внимательным образом относиться не только к своему самочувствию, но и к здоровью детей и пожилых людей, из-за ослабленного иммунитета, они чаще всего становятся главной жертвой гриппа.

Гонконгский грипп 2016-2017: основные симптомы

— Повышенная температура, вплоть до 40 градусов, которую не удается победить три-четыре дня;

— Одышка, тошнота, постоянные головные боли;

— Ухудшения после некоторого улучшения;

— Температура тела настолько высокая, что не спасают такие популярные препараты, как Ибупрофен и Парацетамол

— Сухой кашель, который осложняется тем, что дышать становится с каждым днем все труднее.

Гонконгский грипп: как не заболеть меры профилактики

Чтобы обезопасить себя от опасного гонконгского гриппа следует соблюдать несколько элементарных правил, которые должны поддерживать человеком в любое время, в том числе и вне эпидемии. В частности, речь идет о постоянном мытье рук и лица с мылом, проведение влажной уборки в помещениях и их проветривании. Во время массовой эпидемии нужно отказаться от посещения мест массового скопления людей, а в общественном транспорте использовать медицинскую маску.

Дабы организм был более устойчивым в плане отторжения вируса гриппа следует делать еще несколько простых вещей: как следует высыпаться по ночам, хорошо питаться, не забывая о витаминах, а также давать организму достаточную физическую нагрузку, хотя бы в рамках ежедневных прогулок по несколько раз на свежем воздухе.


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