Пенсии-2017, последние новости: индексация пройдет 1 февраля, насколько повысят военным пенсионерам, индексация работающим и неработающим 1 апреля

В российском обществе продолжает оставаться большое количество вопросов, которые в той или иной мере связаны с дальнейшими изменениями в пенсионной системе нашей страны. Россияне хотят знать, к чему им нужно готовиться, полагая, что в перспективе могут быть серьезные перемены.Конечно же, в первую очередь пенсионеры сетуют на текущий год, который буквально вынудил властей России пойти на ряд непопулярных мер, о которых наш сайт N4k.Ru ранее уже неоднократно сообщал. Сейчас лишь повторим, что в первую очередь речь идет об отмене индексации пенсий для работающих пенсионеров, которая, сразу же уточним, не вернется в страну в 2017 году. Затем можно упомянуть немного меньшую индексацию по ходу года, а также, что является самым обсуждаемым моментом, отмена сентябрьского повышения пенсий. На смену последнему изменению придет единовременная выплата, которую все без исключения пенсионеры нашей страны получат в январе наступающего года.Самые свежие новости о пенсиях в России указывают на сегодняшнюю большую пресс-конференцию президента страны Владимира Путина, в ходе которой ему задали вопрос о том, какие изменения затронут пенсионную систему и к чему нужно быть готовым пенсионерам. Глава государства сразу же подчеркнул, что с 2017 году в страну вернется привычный процесс повышения пенсионных выплат через индексацию. Он уточнил, что 1 февраля будут проиндексированы пенсии по старости. Конкретный размер повышения Путин назвать не смог, а лишь уточнил, что он будет опираться на величину инфляции по итогам 2016 года. Отдельной строкой глава РФ затронул разовую выплату в пять тысяч рублей, которая, по его словам, окажется для некоторых категорий пенсионеров очень действенной мерой поддержки."Что качается ближайшего будущего, могу сказать, как и планировали, в начале 2017 года будут осуществлены выплаты 5000 рублей всем пенсионерам вне зависимости от уровня их пенсионных доходов и категорий, включая военных пенсионеров и приравненных к ним. Кстати говоря, для многих категорий пенсионеров выплата 5000 будет даже больше, чем возможная индексация в течение года", - пояснил Путин.Рассуждая о недавних переменах в пенсионной системе России Владимир Путин углубился в историю, приведя несколько весьма показательных примеров. "Еще совсем недавно в 90-е годы - в начале 2000-х у нас уровень пенсионного обеспечения был оторван от стажа и уровня заработной платы. Произошла такая уравниловка в этой сфере. Многие люди указывали нам на это и говорили, что это несправедливо. Были произведены серьезные изменения. В чем они заключаются и на чем сегодня основана пенсионная система? На трех элементах. Первое - на стаже. Второе - на уровне заработной платы до выхода на пенсию. И третье - на возрасте, с которого человек решил оформить себе пенсию, обратился за оформлением своих пенсионных прав. Эти три элемента лежат в основе пенсионной системы. Они будут неизменными и мы будем руководствоваться этими фундаментальными, базовыми основаниями для того, чтобы совершенствовать пенсионную систему", - рассказал президент.Ежели обобщить все те данные, что имеются в информационном пространстве на сегодняшний день и касаются грядущих индексаций пенсий в России, то можно констатировать следующее: 1 января состоится перерасчет для представителей сельских поселений. В свою очередь через месяц должна пройти общая индексация для всех, в том числе инвалидов и пенсионеров по старости. 1 апреля - дата планового увеличения пенсий без оглядки на инфляцию. В свою очередь первого октября повысятся пенсии для военных пенсионеров. Но утверждать, что все реализуется именно по такому сценарию, пока слишком преждевременно, особенно учитывая те кризисные явления в отечественной экономике, которые вряд ли испарятся в следующем году.Затрагивать вопрос о повышении военных пенсий в следующем году можно лишь в контексте общего повышения пенсий. Экономический кризис, как известно, вынуждает властей постоянно оптимизировать расходную часть бюджета. Исключением не является и сфера пенсионного обеспечения граждан. Действующее законодательство предполагает индексацию пенсий на уровень инфляции, однако в нынешних условиях подобные затраты приведут к чрезмерному росту дефицита бюджета. Длительное время правительство искало выход из ситуации.Относительно недавно предполагалось, что повышение размера пенсий отставникам пройдет в два этапа: 1 января и 1 октября 2017 года. Пенсионные выплаты военным пенсионерам должны были стать соизмеримыми с окладами действующих военнослужащих (офицеров), однако из-за кризиса решили сэкономить. То есть, повышение будет, но в каком объеме, непонятно.Вместе с этим чиновники уповают на то, что если повысить пенсии, как планировалось изначально, государство не потянет такую нагрузку на бюджет. "Казна просто не выдержит, если сейчас мы согласимся на повышение пенсии хоть каким-то категориям граждан. Нужно понять это и приспособиться к новым жизненным реалиям", - заявил глава Минфина Антон Силуанов.В свою очередь президент России Владимир Путин на заседании правительства отметил: "Каждый военный пенсионер для нас очень важен, и мы обязаны во всем поддерживать наших защитников Родины". В связи с этим, подчеркнул он, индексировать выплаты страна обязательно будет.

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