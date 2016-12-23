Хабаровские живодерки последние новости: СКР добрался до причастности живодерок к секте

СК РФ по Хабаровскому краю решил проверить причастность Савченко и Орловой к секте, — пишет источник «РИА Новости». Это – такая же версия, как съемки «краш-видео» для извращенцев заграницей. Алена Савченко то и дело повторяет о дьяволе и Анибусе, потому стоит проверить девиц на причастность к экзотической религии. Если версия будет признана ложной, то Савченко будут проверять на шизотипические отклонения. СК РФ в лице Светланы Петренко рассказал об этом газете.Следователь заметила: что только не выдвинешь, чтоб понять то, что в голове никак не укладывается. Какие мотивы руководили молодыми, красивыми девчонками в момент издевательства над животными? Да и в рюкзаке девицы носят какие-то странные вещи – шерсть пострадавших животных, пули от пневматики, ножи для пытки бомжа, бритвы. Это говорит о серьезных психиатрических расстройствах, а если секта окажется правдой – она не причина в данном случае, а следствие. Социопатия заставляет девиц ненавидеть всех – детей, животных и птиц, бомжей, христиан, евреев и просто людей, которые сделал им что-то не так. Одного молодого парня девицы побили в своем «Крематории» на ул. Юнгов битой только за то, что он в Интенете «намекал» одно из них.«Лента.ру» сообщает, что «Барнаульский подражатель» оказался просто троллем и провокатором, решившим поиздеваться над волонтерами и СК РФ. Кучу времени ушло на то, чтоб выявить в Александре Трошникове «тролля». Доследственная проверка показала, что фото животных провокатор взял из Интернета, коты и собаки просто плохо выглядят, живя на улице. Реально отрубили лапу черному коту Джеку в Новосибирске на «День всех святых». Событие совпало с делом Орловой и Савченко, а сейчас поздно кого-то искать.

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