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Гонконгский грипп в России: симптомы у человека, как не заразиться, лечение, меры профилактики

Гонконгский грипп в России: симптомы у человека, как не заразиться, лечение, меры профилактики
Крайне опасная эпидемия гонконгского гриппа набирает свои обороты в России. Специалисты уже сейчас предупреждают население страны о мерах профилактики, сетуя на то, что подобная разновидность недуга отличается тяжелыми последствиями.

Из разных уголков России продолжают поступать сообщения о вспышке эпидемии. Больше всего россияне боятся именно гонконгской разновидности гриппа, которая своими осложнениями не может не будоражить сознание граждан. В этой связи чувствуем себя обязанными проинформировать россиян об истории гонконгского гриппа, последствиях его развития, мерах профилактики и лечения.

История гонконгского гриппа

Впервые о подобном недуге стал известно в 1969 году, когда в Гонконге резко возросло количество заболевших. Отсюда и пошло данное название. Только спустя несколько месяцев специалисты смогли установить, что появился гонконгский грипп в результате мутаций азиатского гриппа, циркулирующего среди птиц. Иммунитет человека не был с ним знаком, что и стало причиной массовой гибели людей. В основном жертвами гонконгского гриппа становились беременные женщины, пожилые люди и маленькие дети, которые и сегодня находятся в группе риска.

Симптомы гонконгского грипп

Определить гонконгский грипп на самом деле не так тяжело, как может показаться на первый взгляд. Нужно обращать внимание на такой момент, как резкое начало недуга - буквально в течение двух часов, что сопровождается неимоверными данными о температуре. Кроме этого нарушается ритм дыхания и появляются значительные боли в области грудной клетки. Кашель может быть с мокротой ржавого цвета. Подобные симптомы уже являются следствием вовсе не гонконгского гриппа, а пневмонии, лечить которую крайне сложно даже в условиях стационара.

Как не заразиться гонконгским гриппом

На сегодняшний день существует множество способов борьбы с опасным заболеванием. Конечно же, самым лучшим из них является вакцинация, но в нынешних реалиях, когда уже свирепствует эпидемия гриппа, делать прививку не только неэффективно, но и опасно для здоровья. По этой причине людям, которые боятся заразиться гонконгским гриппом, следует предпринимать меры профилактики и прислушиваться к советам специалистов.

Осложнения гонконгского гриппа

В виду того, что гонконгский грипп опасен именно своими осложнениями, не нужно о них забывать, дабы процесс предотвращения тяжелых последствий происходил в куда более щадящем режиме. Среди самых частых осложнений данной формы гриппа выделяются следующие моменты: менингит, пневмония, миокардит, энцефалит. Иногда бывают и такие проявления: бронхит, трахеит, воспаление уха, воспаление околоносовых пазух. Еще реже встречаются такие осложнения, как нарушение работы почек и эндокринных желез, дисфункция печени, дисфункция поджелудочной железы.

Как и при остальных формах гриппа, в группу риска попадают маленькие дети, которым еще не исполнилось двух лет. Беременным женщинам и пожилым людям, которым за 60 лет, также нужно внимательнее относиться к своему здоровью в период господства гриппа.

Лечение гонконгского гриппа

Лечить гонконгский грипп в домашних условиях практически невозможно. По этой причине медики советуют всем тем, у кого имеются подобного рода симптомы, незамедлительно обращаться за врачебной помощью. Именно в условиях стационара назначается медикаментозное лечение с помощью противовирусных препаратов, которые удаляют вирус гриппа из организма заболевшего человека.

На сегодняшний день существует множество способов борьбы с опасным заболеванием. Конечно же, самым лучшим из них является вакцинация, но в нынешних реалиях, когда уже свирепствует эпидемия гриппа, делать прививку не только неэффективно, но и опасно для здоровья. По этой причине людям, которые боятся заразиться гонконгским гриппом, следует предпринимать меры профилактики и прислушиваться к советам специалистов.


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