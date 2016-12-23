Про ядовитый лосьон «Боярышник» в Иркутске написали песню, Киев издевается над погибшими

Известный в определенных кругах музыкант Вася Обломов посвятил песню лосьону «Боярышник», которым отравились алкоголики Иркутска. Об этом пишет «Иркутск. Медиа» со ссылкой на канал Обломова в YouTube, где можно свободно прослушать композицию. Альбом, в который исполнитель решил включить песню, называется «Долгая несчастная жизнь». По манере исполнения певец пробует подражать Владимиру Высоцкому.Украина, согласно данным агентства РИА Новости, смеется над жертвами лосьона в Иркутске, называя погибших «50 метиловцев». Молодые «активисты», устроившие свою издевательскую акцию под посольством России в Украине, явно ерничали и не пытались сочувствовать Иркутску. Но устраивать такого рода акции имеет право лишь идеальная во всех отношениях страна, где граждане не употребляют «фуфырики» — спиртосодержащие жидкости, которые не являются алкогольными напитками. Одна из девиц, которая вместе с друзьями устроила этот фарс – некая Виктория Сибирь, бывшая помощница губернатора Михаила Саакашвили. Она сочла, что может изгаляться над чужой бедой. «Помянули» — так цинично пишет она в своей социальной сети.Агентство подчеркивает: акция отличалась особым цинизмом. Поиздевавшись над погибшими, число которых превышает 60, Виктория вскользь «извинилась» перед теми, у кого погиб кто-то из родных. И напрасно украинцы думают, что от отравления метилом они застрахованы – в ваннах этот суррогат не менее ядовит, чем при приеме внутрь. А от кустарного производства спиртосодержащей косметики Украина точно не застрахована.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/162891-news.html