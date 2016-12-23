Авторизация
 
  • 13:16 – Андрей Чуев признали «аферистом» 
  • 13:16 – Ольга Солнце стала крестной мамой ребенка бывшей экс-участницы «Дома 2» 
  • 13:16 – Антон Гусев откровенно рассказал о разрыве с женой 
  • 13:05 – АСВ в «Татфондбанке»: рухнувший банк Татарстана потащил «ИнтехБанк» за собой 


Про ядовитый лосьон «Боярышник» в Иркутске написали песню, Киев издевается над погибшими

Про ядовитый лосьон «Боярышник» в Иркутске написали песню, Киев издевается над погибшими


Известный в определенных кругах музыкант Вася Обломов посвятил песню лосьону «Боярышник», которым отравились алкоголики Иркутска. Об этом пишет «Иркутск. Медиа» со ссылкой на канал Обломова в YouTube, где можно свободно прослушать композицию. Альбом, в который исполнитель решил включить песню, называется «Долгая несчастная жизнь». По манере исполнения певец пробует подражать Владимиру Высоцкому.

Украина, согласно данным агентства РИА Новости, смеется над жертвами лосьона в Иркутске, называя погибших «50 метиловцев». Молодые «активисты», устроившие свою издевательскую акцию под посольством России в Украине, явно ерничали и не пытались сочувствовать Иркутску. Но устраивать такого рода акции имеет право лишь идеальная во всех отношениях страна, где граждане не употребляют «фуфырики» — спиртосодержащие жидкости, которые не являются алкогольными напитками. Одна из девиц, которая вместе с друзьями устроила этот фарс – некая Виктория Сибирь, бывшая помощница губернатора Михаила Саакашвили. Она сочла, что может изгаляться над чужой бедой. «Помянули» — так цинично пишет она в своей социальной сети.



Агентство подчеркивает: акция отличалась особым цинизмом. Поиздевавшись над погибшими, число которых превышает 60, Виктория вскользь «извинилась» перед теми, у кого погиб кто-то из родных. И напрасно украинцы думают, что от отравления метилом они застрахованы – в ваннах этот суррогат не менее ядовит, чем при приеме внутрь. А от кустарного производства спиртосодержащей косметики Украина точно не застрахована.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/162891-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4160
+0.00%
72.5224
+0.06%
1.1407
+0.02%
0.2115
+1.05%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Вечерний Квартал-95 последний выпуск 16/12/2016 смотреть онлайн
  • 17:50
  • 1 357
  • 0
Бой Александр Усик - Табисо Мчуну смотреть онлайн 18.12.2016
  • 07:57
  • 1 321
  • 0
Фото голой Ольги Бузовой в интернете: телеведущая отправляла Нагиеву интимные снимки
  • 13:56
  • 837
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск 16/12/2016 смотреть онлайн
  • 17:50
  • 756
  • 0
Порошенко уходит в отставку по состоянию здоровья: президенту Украины требуется срочная операция
  • 18:22
  • 549
  • 0
Вести Недели с Дмитрием Киселевым 18/12/2016 смотреть онлайн
  • 14:22
  • 516
  • 0
Вечер с Соловьевым последний выпуск 21.12.2016 смотреть онлайн
  • 15:42
  • 513
  • 0
Бой Усик - Мчуну смотреть онлайн (17.12.2016)
  • 19:16
  • 493
  • 0
Андрей Чуев признали «аферистом»
  • 13:16
  • 0
  • 0
Ольга Солнце стала крестной мамой ребенка бывшей экс-участницы «Дома 2»
  • 13:16
  • 0
  • 0
Антон Гусев откровенно рассказал о разрыве с женой
  • 13:16
  • 0
  • 0
АСВ в «Татфондбанке»: рухнувший банк Татарстана потащил «ИнтехБанк» за собой
  • 13:05
  • 0
  • 0
«Татфондбанк» последние новости на сегодня: вкладчиков раскидали по банкам по алфавиту
  • 13:05
  • 0
  • 0
Победитель 17 сезона Битвы экстрасенсов Свами Даши: фото и видео, финал 24.12.2016 смотреть онлайн
  • 12:53
  • 0
  • 0
Секрет на миллион Юлия Ковальчук 24 12 2016 смотреть онлайн
  • 12:53
  • 0
  • 0
Битва экстрасенсов 17 сезон финальный выпуск 24.12.2016 смотреть онлайн: победитель уже известен
  • 12:53
  • 0
  • 0
Андрей Чуев признали «аферистом»
  • 13:16
  • 0
  • 0
Ольга Солнце стала крестной мамой ребенка бывшей экс-участницы «Дома 2»
  • 13:16
  • 0
  • 0
Антон Гусев откровенно рассказал о разрыве с женой
  • 13:16
  • 0
  • 0
АСВ в «Татфондбанке»: рухнувший банк Татарстана потащил «ИнтехБанк» за собой
  • 13:05
  • 0
  • 0
«Татфондбанк» последние новости на сегодня: вкладчиков раскидали по банкам по алфавиту
  • 13:05
  • 0
  • 0
Победитель 17 сезона Битвы экстрасенсов Свами Даши: фото и видео, финал 24.12.2016 смотреть онлайн
  • 12:53
  • 0
  • 0
Секрет на миллион Юлия Ковальчук 24 12 2016 смотреть онлайн
  • 12:53
  • 0
  • 0
Битва экстрасенсов 17 сезон финальный выпуск 24.12.2016 смотреть онлайн: победитель уже известен
  • 12:53
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров