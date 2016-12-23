Пенсии в 2017 году, последние новости сегодня, 23 декабря: что будет с индексацией выплат для военных пенсионеров, повышение работающим и неработающим

Повышение пенсий в России сейчас происходит на несколько меньший процент, чем планировалось изначально. Происходит это по той простой причине, что экономический кризис не дает нормально вздохнуть нашему бюджету. Последний все еще сильно привязан к нефтяным ценам, которые, в свою очередь, колеблются, а в последнее время вышли на траекторию роста.В настоящий момент времени пенсионеры активно задают вопросы к государству по поводу своего будущего. Они хотят знать, нужно ли им готовиться к новым сокращениям, а также на какой конкретно процент и сколько раз за год - пенсии будут проиндексированы. Ответить на часть аспектов можно уже сейчас с той оговоркой, что ситуация может поменяться как в худшую, так и в лучшую сторону, что накладывает свой отпечаток на текущее прогнозирование.Начиная с 2016 года власти страны решили начать экономить на выплатах пенсий и других социальных пособий. Длительное время они пытались соответствовать уровню инфляции, когда речь заходила о повышении пенсий, но теперь подобное требование будет выполнить крайне сложно. Именно по этой причине, возможность и размер второго повышения пенсий в следующем году поставлены под сомнение. Одно известно - работающие пенсионеры вообще не получат надбавок, тогда как остальные категории нуждающихся могут рассчитывать на небольшую прибавку в следующем году. Вероятнее всего, индексация пройдет в два этапа.Нынешний завершающийся год запомнится многим россиянам борьбой властей с экономическим кризисом, который затронул различные сферы экономики, в том числе и "социалки". В этих рамках правительство решило лишить всех пенсионеров сентябрьской индексации, на смену которой должна прийти январская единовременная выплата в размере пяти тысяч рублей. В свою очередь работающие пенсионеры и вовсе лишились такой привилегии, как индексация пенсионных выплат. В основном граждане продолжают работать. Для тех, кому индексация положена, нужно сказать, что этот процесс будет в дальнейшем происходить на несколько меньший процент, чем планировалось ранее. В 2017 году российские пенсионеры смогут вновь опираться на индексацию.Повышения пенсии с 1 февраля 2017 года ждут миллионы пенсионеров России. Все виды пенсий, выплачиваемых Пенсионных фондом России (ПФР), ежегодно индексируются в связи с ростом цен и среднемесячной заработной платы в РФ. Но размер индексации пенсий каждый год разный. Например, в 2010 году страховую (трудовую) пенсию повышали на 6,3%, а в 2015 - на 11,4%. В 2013 году, когда составляли бюджет Пенсионного фонда РФ на три года, было заложено повышение пенсий в 2016 году на 6,6%. Но в итоге все знают, что получилось - инфляция подскочила на 12%, а пенсии в 2016 году повысили всего на 4 процента, да и то не всем, а только неработающим пенсионерам.Повышение для военных пенсионеров: когда и насколько пройдет индексацияВ 2017 году следует ожидать существенных изменений в индексации военных пенсий, их планируется проиндексировать в полном объеме. В бюджете РФ плановая индексаций военных пенсий заложена в размере 2%, дополнительно проводится увеличение пенсии по результатам инфляции прошлого года. Такие мероприятия обычно делают посередине зимы и осенью, то есть, дважды в год.Военные пенсионеры могут либо работать по гражданской специальности, либо не заниматься трудовой деятельностью, обходясь военной пенсией. Ежели пенсионер, получивший военную пенсию, решил работать, то он на общих основаниях регистрируется в системе пенсионного страхования, получает личный номер счёта, ежемесячно платит положенные страховые взносы в ПФР. Это дает ему возможность зарабатывать пенсионные баллы, и в итоге накопить необходимое их количество для пенсии по старости. Которую он, как только достигнет пенсионного возраста, может оформить.По военным пенсиям на сегодняшний день можно сказать, что не так давно профильный комитет Госдумы по обороне поменял некоторые аспекты бюджета, что позволит в период с 2017 по 2019 годы проиндексировать пенсии не на четыре процента, как планировалось ранее, а на 6 процентных пункта.В свете этих изменений можно констатировать, что военные пенсионеры получат еще большую поддержку со стороны государства, несмотря на то, что они являются далеко не самой социальной незащищенной стороной. Тему индексации пенсий для военных пенсионеров относительно недавно поднимал российский президент Владимир Путин, объяснявший, что поддерживать нужно всех пенсионеров и не делать скидку на определенные категории. Таким образом, профильный комитет сослался на один из указов Путина от 2012 года, который предполагает ежегодную индексацию пенсий для военных пенсионеров не менее чем на два процентных пункта сверх инфляции. Можно сделать вывод, что в следующем году повышение должно быть не меньше 6%.

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