2017 год Петуха: в чем встречать, что готовить на Новый год 2017, что должно быть на праздничном столе

Праздничное настроение перед Новым годом сопровождается еще и активной подготовкой. В частности, речь в этом контексте можно вести о праздничном столе, вариантах одежды и идеях конкретного времяпрепровождения в новогоднюю ночь.Отдельной строкой нужно остановиться на том, что надеть для встречи Нового года 2017. Мужчины и женщины проявляют почти одинаковый интерес к данному вопросу, потому что хотят произвести впечатление своим внешним видом на гостей праздника. Помимо этого, не теряет актуальность и вопрос, связанный с подарками. Всем хочется подарить действительно что-то стоящее, что запомнится на весь последующий год и будет напоминать о приятных моментах совместного празднования Нового года.Как известно, новогодний стол является важнейшим фактором для того, чтобы с пользой отметить Новый год. Правильно составленное меню на Новый год 2017 - это залог успешного праздника. Новый год для россиян - это самый любимый и долгожданный праздник. Этот праздник для многих является некой надеждой на счастливую жизнь в дальнейшем.На столе должны присутствовать: мучные изделия, рис, крупы, зерна кукурузы. Задорному и горделивому Петуху больше всего придутся по вкусу блюда и десерты из муки. Поэтому смело стряпайте пельмени с мясной начинкой (подойдет любое мясо, кроме мяса птицы, особенно куриного), готовьте канапе на шпажках с разными видами хлеба, сыра, колбасы, красной рыбы, креветками. Закажите или сами состряпайте пиццу. Символу года не может не понравиться идея: насыпать поверх салатов мелкие сухарики домашнего приготовления.Рыбные блюда. Не возбраняются и рыбные рецепты. Красиво будет смотреться блюдо с заливной рыбой, расцвеченное всеми цветами радуги. Новогодний стол в год Красного Огненного Петуха должен быть особенно пестрым и ярким!Новогодние напитки в Год Петуха. Сказанное выше в той же мере относится и к новогодним напиткам! Вкусные жидкости веселых расцветок способны усилить праздничное настроение и одновременно польстить цветастому Петуху. Кроме шампанского, этого никогда не стареющего тренда новогоднего застолья, поставьте на стол в красивых бокалах различные соки, крюшоны, морсы, коктейли, а в вазе подайте разноцветные кубики льда, которые можно приготовить без помощи специальных пищевых красителей, просто залив загодя и заморозив формочки с различными соками ярких оттенков.Традиционно к Новому году в нашей стране уже много десятилетий хозяйки готовили салат оливье и селедку под шубой. Если вы сторонник традиционных блюд, приготовьте их. Но для изобретательного Петуха можно поступиться чем-то и изменить рецепт.Так, селедку под шубой можно не выкладывать в круглую вазу, а оформить в виде большой красной рыбы. Сметаной или майонезом нарисовать на ней чешую, жабры, плавники и хвост, вместо глаза вставить маслинку. Так у вас получится немножко другое традиционное блюдо.Салат оливье перед наступлением 2017 года лучше приготовить без яиц, чтобы не обидеть Петуха. Яйца придавали оливье цвет и некоторую жирность. Вместо яиц добавьте в салат авокадо. Ваш салат заиграет новыми красками.Встречать праздник на сей раз лучше всего в ярких тонах. Больше всего подойдут красный, оранжевый, огненный, ярко-зеленый и ярко-синий. Стол и все вокруг тоже обязательно нужно ярко украсить. При встрече 2017-го года особенно приветствуются блестки - украшения можно одеть и на себя, и украсить ими дом.Женский образ должен состоять из аккуратного коктейльного платья красного, желтого, пастельных золотистых тонов, туфель на высоком каблучке, визуально удлиняющих и украшающих женскую ножку, и аксессуаров в тон основному цвету. Прекрасным дополнением станут украшения из золота (либо под золото), жемчуга (в том числе и искусственного).Мужчинам можно встречать новогоднюю ночь в не столь официальном наряде. Но если он пришел в гости под руку со своей благоверной, то следует соответствовать. Строгий костюм сможет значительно снизить уровень комфорта на столь веселом празднике, но встречать 2017 год в домашней одежде или в своем каждодневном образе, будет выглядеть практически аморально в глазах педантичного Огненного Петуха.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/162884-news.html