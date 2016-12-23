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Мара Багдасарян может навсегда лишиться прав на вождение автомобиля

Мара Багдасарян может навсегда лишиться прав на вождение автомобиля


Дочь олигарха Мара Багдасарян может лишиться прав на вождение автомобиля, как пишет «Комсомольская правда». Дочь «колбасного короля» могут обязать всю жизнь даже близко не подходить к машинам, не садиться за руль. Благо, у девушки появился диагноз, исключающий вождение – «бодливой корове Бог рог не дает».

Вчера, 22 декабря мажорку признал виновной суд района «Аэропорт» в лице судьи Константина Бондаренко. Ему пришлось рассмотреть каждую квитанцию ГИБДД, а таких у себя «уличная гонщица» накопила 71 штуку. Девушка должна заплатить штраф в 183 тыс. рулей, на что ее отец, предприниматель Эльмар Багдасарян, заявил, что покроет лишь 15% суммы, с остальным пусть разбирается сама, не маленькая. 2017 год начнется для Мары на обязательных работах дворником: девушку «пометят» магнитным браслетом, чтобы не сбежала. Адвокат пытался спасти подзащитную от позорной участи, передавая справки о том, что у Мары то легкие, то больные ноги, то последствия былых травм. Среди справок затесалась одна о том, что у гонщицы присутствует нервное заболевание, исключающее в любом виде вождение транспортного средства.

Мара Багдасарян может навсегда лишиться прав на вождение автомобиля


Отец подтвердил – болезнь у доченьки не врожденная, а последствие ее разгульного образа жизни. После аварии на Кутузовском Мару собирали по частям, как пазл, но можно все вылечить. По идее, заболевание не предполагает работу дворника, но Мара сама же сказала, что виновата, потому отработает 595 часов, вылечившись от воспаления легких. В Маре проснулась осознанность: мажорка вспомнила, что мечтала работать в СК РФ.


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