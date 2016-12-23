Какой сегодня праздник: 23 декабря отмечается несколько памятных праздников

Сегодняшний день, 23 декабря 2016 года, примечателен тем, что сразу несколько памятных дат отмечается как в России, так и далеко за пределами нашей страны.В первую очередь россияне обращают внимание на День дальней авиации ВВС России. Также нужно уточнить, что сегодня в Японии отмечается один из самых важных праздников страны - День рождения императора. В свою очередь не стоит забывать и о такой дате, как День освобождения египетской армией Порт-Саида.День дальней авиации был учрежден в 1999 году по приказу главкома ВВС. В этот день, 23 декабря 1913 года, совершил первый полет четырехмоторный тяжелый бомбардировщик "Илья Муромец" конструктора Игоря Сикорского. Спустя ровно год, царским указом была сформирована первая в мире эскадрилья таких самолетов. От этой даты ведет свое начало российская стратегическая авиация.В настоящее время на вооружении дальней авиации, входящей в стратегическую ядерную триаду наравне с подводными лодками и ракетами, состоят стратегические бомбардировщики Ту-160 (15 бомбардировщиков), Ту-95МС и Ту-22М3.Как сообщает сайт , ракетоносец Ту-95МС был разработан еще 50 лет назад и является единственным в мире стратегическим бомбардировщиком, на котором установлены турбовинтовые двигатели. Самолеты Ту-22М3 входят в состав морской дальней авиации.Задачей дальней авиации является поражение военных объектов противника на расстоянии многих тысяч километров от мест базирования, а также ведение оперативной и стратегической воздушной разведки.23 декабря в Японии проходит масштабный государственный праздник Японии - День рождения императора. По сложившейся за много лет традиции, в этот день все желающие могут попасть на территорию императорского дворца в Токио. Сам Император вместе с семьей выходит на балкон, чтобы поприветствовать собравшихся, так что в этот день у каждого есть шанс своими глазами увидеть японского монарха.Дни рождения предыдущих императоров трансформируются в другие официальные праздники. Так, например, сегодня 29 апреля, является государственным праздником - день Сёва. Император Сёва (Хирохито - 124 император Японии) правил страной с 1926 по 1989 год, это самый длительный период императорского правления в Японии.Ранее 29 апреля праздновался как день зелени, с 2005 года день зелени перенесен на 4 мая, а день Сёва объявлен праздником, но празднуется он не в честь самого императора, а в честь девиза его правления - просвещенный мир. День рождения императора Мэйдзи (1852-1912гг.) сегодня празднуется как День культуры.День рождения, здравствующего ныне императора Акихито, (родился 23 декабря 1933 года) - празднуется всем японским народом. Этот день является выходным днем и учитывая, что затем следует Рождество и Новый год, некоторые фирмы Японии устраивают для своих работников каникулы с 23 декабря по 3 января. Празднуется день рождения императора из года в год традиционно. Накануне происходит вручение верительных грамот, вновь назначенным послам в Японию. А непосредственно 23 декабря жители Японии приходят в императорский дворец поздравить Тэнно Хэйка (именно так называют императора в самой Японии) и оставить ему поздравления в виде поздравительных записок. Императорская семья выходит на балкон, чтобы сказать слова признательности за поздравления и пожелания.По сложившейся традиции, каждый день 23 декабря в Египте отмечают годовщину вывода из страны войск Великобритании, Франции и Израиля в 1956 году. Этот день стал одним из национальных праздников и получил название Национального дня освобождения Порт-Саида, которое напоминает о городе, в котором развернулись самые масштабные военные действия.Порт-Саид - город в северо-восточной части Египта, расположен на побережье Средиземного моря, у северного входа в Суэцкий канал. Население города превышает 500 тысяч человек. Порт-Саид - своего рода морские ворота Египта. Город был основан в 1859 году и назван по имени Саида-паши, который в то время являлся правителем Египта. Экономическую базу города составляют рыболовство и промышленность: производство химикатов, переработка продуктов, производство сигарет. Порт-Саид является также отправной точкой экспортируемых из Египта товаров - хлопка и риса.В августе 1882 года Порт-Саид был оккупирован английскими войсками. С того времени Порт-Саид являлся одним из центров антианглийского антиимпериалистического движения, начиная с 1921 года и по 1954 год здесь произошло не одно восстание. 5-6 ноября 1956 года, во время англо-франко-израильской агрессии против Египта, в Порт-Саиде происходили ожесточенные бои с англо-французским десантом.Героическая оборона города сорвала планы захвата Египта. Под давлением мирового сообщества Великобритания, Франция и Израиль вывели свои войска. 23 декабря 1956 года Порт-Саид был полностью освобожден. В битве за Порт-Саид погибли более двух с половиной тысяч египтян.

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