Авторизация
 
  • 12:56 – АСВ в «Татфондбанк»: когда удобнее всего забрать свои вклады по депозиту? 
  • 12:56 – «Татфондбанк» последние новости на сегодня: ЦБ старается санировать «Татфондбанк» 
  • 12:54 – Руководство «Дома 2» предпринимает попытки по спасению проекта 
  • 12:54 – Ксения Бородина поздравила свою младшую дочь 


Франка Соццани причина смерти: главред модного журнала Vogue умерла от рака

Франка Соццани причина смерти: главред модного журнала Vogue умерла от рака


Главный редактор модного журнала Vogue в Италии Франка Соццани скончалась от рака на 67-ом году жизни. Об этом с прискорбием сообщает ТАСС и другие издания. На работе и в рамках благотворительных программ никто даже не догадывался, что редактор годами боролась с онкологией. Немногие знали, что благотворительный фонд Института онкологии госпожа Сццани возглавила потому, что была сама смертельно больна.

Мир моды понес невосполнимую утрату – аналог модной, стильной, добродетельной женщины, полной шарма и обаяния, журнал найдет еще нескоро. Почетный Легион и ООН тоже потеряли посла доброй воли и неизменного члена, награжденного орденом. При ней журнал стал ярким, смелым и провокационным. Портал для женщин www.wmj.ru пишет, что Франка Соццани словно опередила свою эпоху. Она не испугалась 28 лет назад на страницах Vogue заговорить о красоте чернокожих женщин и их праве на моду, а так же разместить на обложку журнала фотография Ива Сен-Лорена.

Франка Соццани причина смерти: главред модного журнала Vogue умерла от рака


Госпожа Соццани занималась поддержкой не только больных раком и голодающих в странах третьего мира, но и талантливых детей, также она писала книги о моде, умении одеваться. Начинающим фотографам тоже есть чем вспомнить энергичную женщину – без ее протекции не состоялся бы ряд выставок фотохудожников. Сейчас мало кто вспомнит, что ее сестра была женой поэта-шестидесятника Иосифа Бродского, а ее сын Франческо снимает «кино не для всех», в том числе и о матери. С такими людьми уходит эпоха.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/162863-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4160
+0.00%
72.5224
+0.06%
1.1407
+0.02%
0.2115
+1.05%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Вечерний Квартал-95 последний выпуск 16/12/2016 смотреть онлайн
  • 17:50
  • 1 326
  • 0
Бой Александр Усик - Табисо Мчуну смотреть онлайн 18.12.2016
  • 07:57
  • 1 302
  • 0
Фото голой Ольги Бузовой в интернете: телеведущая отправляла Нагиеву интимные снимки
  • 13:56
  • 770
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск 16/12/2016 смотреть онлайн
  • 17:50
  • 728
  • 0
Вести Недели с Дмитрием Киселевым 18/12/2016 смотреть онлайн
  • 14:22
  • 504
  • 0
Бой Усик - Мчуну смотреть онлайн (17.12.2016)
  • 19:16
  • 469
  • 0
Вечер с Соловьевым последний выпуск 21.12.2016 смотреть онлайн
  • 15:42
  • 469
  • 0
Салаты на Новый год 2017 рецепты с фото: самые вкусные салаты
  • 14:48
  • 455
  • 0
АСВ в «Татфондбанк»: когда удобнее всего забрать свои вклады по депозиту?
  • 12:56
  • 0
  • 0
«Татфондбанк» последние новости на сегодня: ЦБ старается санировать «Татфондбанк»
  • 12:56
  • 0
  • 0
Руководство «Дома 2» предпринимает попытки по спасению проекта
  • 12:54
  • 0
  • 0
Ксения Бородина поздравила свою младшую дочь
  • 12:54
  • 0
  • 0
Мария Бухун выглядит заметно лучше Кати Кауфман. Фото
  • 12:54
  • 0
  • 0
Либерж Кпадону считает себя ненормальным человеком
  • 12:54
  • 0
  • 0
Подробности ухода Элен Каминской из «Дома 2»
  • 12:54
  • 0
  • 0
Мама Ильи Яббарова настроена очень решительно
  • 12:54
  • 0
  • 0
АСВ в «Татфондбанк»: когда удобнее всего забрать свои вклады по депозиту?
  • 12:56
  • 0
  • 0
«Татфондбанк» последние новости на сегодня: ЦБ старается санировать «Татфондбанк»
  • 12:56
  • 0
  • 0
Руководство «Дома 2» предпринимает попытки по спасению проекта
  • 12:54
  • 0
  • 0
Ксения Бородина поздравила свою младшую дочь
  • 12:54
  • 0
  • 0
Мария Бухун выглядит заметно лучше Кати Кауфман. Фото
  • 12:54
  • 0
  • 0
Либерж Кпадону считает себя ненормальным человеком
  • 12:54
  • 0
  • 0
Подробности ухода Элен Каминской из «Дома 2»
  • 12:54
  • 0
  • 0
Мама Ильи Яббарова настроена очень решительно
  • 12:54
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров