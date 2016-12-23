Франка Соццани причина смерти: главред модного журнала Vogue умерла от рака

Главный редактор модного журнала Vogue в Италии Франка Соццани скончалась от рака на 67-ом году жизни. Об этом с прискорбием сообщает ТАСС и другие издания. На работе и в рамках благотворительных программ никто даже не догадывался, что редактор годами боролась с онкологией. Немногие знали, что благотворительный фонд Института онкологии госпожа Сццани возглавила потому, что была сама смертельно больна.Мир моды понес невосполнимую утрату – аналог модной, стильной, добродетельной женщины, полной шарма и обаяния, журнал найдет еще нескоро. Почетный Легион и ООН тоже потеряли посла доброй воли и неизменного члена, награжденного орденом. При ней журнал стал ярким, смелым и провокационным. Портал для женщин www.wmj.ru пишет, что Франка Соццани словно опередила свою эпоху. Она не испугалась 28 лет назад на страницах Vogue заговорить о красоте чернокожих женщин и их праве на моду, а так же разместить на обложку журнала фотография Ива Сен-Лорена.Госпожа Соццани занималась поддержкой не только больных раком и голодающих в странах третьего мира, но и талантливых детей, также она писала книги о моде, умении одеваться. Начинающим фотографам тоже есть чем вспомнить энергичную женщину – без ее протекции не состоялся бы ряд выставок фотохудожников. Сейчас мало кто вспомнит, что ее сестра была женой поэта-шестидесятника Иосифа Бродского, а ее сын Франческо снимает «кино не для всех», в том числе и о матери. С такими людьми уходит эпоха.

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