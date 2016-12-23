Гонконгский грипп: симптомы заболевания, лечение, как не заболеть - профилактика

Россиян заранее предупредили о такой опасности, как гонконгский грипп, который в своих пиковых значениях проявится в стране в самом конце текущего и в начале следующего года. В наибольшей степени стоит опасаться осложнений этой формы гриппа.Несмотря на то, что сейчас в России еще не фиксируется массовый всплеск заболеваемости, в отдельных регионах уже наблюдается закрытие школ и детских садов на карантин. Таким образом, можно констатировать, что грипп пришел в нашу страну несколько раньше, чем прогнозировали эксперты. Конечно же, никто не мог предсказывать ранее, что в 2017 году будет свирепствовать именно гонконгская его разновидность.Как и многие остальные гриппы, гонконгский начинает проявляться в организме человека с помощью таких симптомов, как слабость, головная боль, озноб, высокая температура, боли в поясничной области, спине и конечностях, а также заложенностью носа и горла. Аналогичные симптомы можно наблюдать и у других видов гриппа, но гонконгский представляет из себя невероятно опасную вариацию.Зараженный очень часто жалуется на плохое самочувствие три - четыре дня, а затем признаки гриппа начинают исчезать. Температура тела приходит в норму, больше не возникает кашель, не болит горло и голова, а также нет рвотных порывов. Однако затем проявляется новая фаза заболевания. Проще в этих условиях сразу же обращаться к специалистам за помощью, исключив такое понятие, как самолечение.Врачи утверждают, что гонконгский грипп сильно опасен осложнениями, а также тяжелой протеканием болезни. После заражения этим вирусом возможны последствия в виде острой пневмонии. С ноября этого года по всей территории нашей страны началось стремительное распространение эпидемии, заболеваемость ОРВИ среди населения серьезно превысила эпидпорог. Однако своего пика гонконгский грипп достигнет после Нового года, в феврале 2017 года.Дабы обезопасить себя от опасного гонконгского гриппа следует соблюдать несколько элементарных правил, которые должны поддерживать человеком в любое время, в том числе и вне эпидемии. В частности, речь идет о постоянном мытье рук и лица с мылом, проведение влажной уборки в помещениях и их проветривании. Во время массовой эпидемии нужно отказаться от посещения мест массового скопления людей, а в общественном транспорте использовать медицинскую маску.Дабы организм был более устойчивым в плане отторжения вируса гриппа следует делать еще несколько простых вещей: как следует высыпаться по ночам, хорошо питаться, не забывая о витаминах, а также давать организму достаточную физическую нагрузку, хотя бы в рамках ежедневных прогулок по несколько раз на свежем воздухе.Наиболее эффективным способом уберечься сегодня от заболевания такой болезнью является своевременная вакцинация. В период наступления эпидемии в России Национальный центр ВОЗ совместно с Федеральным центром буду проводить сбор всех данных, касающихся гриппа с тем, чтобы уже в феврале правильно спрогнозировать будущую эпидемию. На основе таких данных, организации, производящие иммунобиологические препараты, смогут создать специальную вакцину, которая будет способна защитить и от новых вирусов этого опасного заболевания.Ни в коем случае не стоит беспечно относится к такому заболеванию и начинать самостоятельно лечение. Медики предупреждают, что новый штамм гриппа отличается особой коварность. Он может на какое-то время "отступить", успокоив при этом больного и его окружающих, притупив тем самым бдительность. Но затем, неожиданно снова "ударит", но уже с опасными осложнениями, заканчивающимися пневмонией и даже летальным исходом. При первых же симптомах, как поясняют специалисты, нужно сразу же обращаться за помощью врачей. Это позволит не допустить запущения недуга и, как следствие, предотвратить самые страшные осложнения.

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