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В чем встречать 2017 год Петуха: что должно быть на столе, что приготовить и надеть на Новый год 2017

В чем встречать 2017 год Петуха: что должно быть на столе, что приготовить и надеть на Новый год 2017
Россияне находятся в приятном предвкушении наступления новогодних праздников, которые, по устоявшейся за много лет традиции, отмечаются сразу несколько дней. Кто-то считает, что новогодние каникулы слишком длинные, но в основном граждане страны придерживаются противоположной точки зрения, так как именно эти выходные позволяют им набраться сил.

В контексте предновогодней суеты на первый план выходят вопросы о подготовке к главному зимнему празднику. Хозяйки интересуются, что должно быть на новогоднем столе, а также в каких цветах лучше всего встречать Новый год 2017. В свою очередь мужчины в большинстве своем пытаются узнать желания символа будущего года Огненного Петуха не только, когда речь заходит о подарках, но еще и вариациях одежды.

В чем встречать год Петуха 2017: что надеть мужчинам и женщинам

Сразу же стоит уточнить, что главными оттенками предстоящего праздника будут те, что соотносятся с пламенем, а именно: оранжевый, красный и желтый. Также можно добавить бордовый, вишневый, фиолетовый и коралловый. Внешний вид Петуха позволяет расширять цветовую гамму до неимоверных размеров, поэтому вполне уместны будут и следующие цвета: белый, бронзовый, золотой. В свою очередь самыми подходящими вариантами из одежды станут красное платье или костюм.

Однако этот цвет подходит не всем. Он очень заметный, и одетая в красное женщина всегда привлекает повышенное внимание. Следовательно, она должна быть уверена в себе на все сто процентов. Красный - для очень уверенных в себе представительниц прекрасного пола. Более того, этот цвет далеко не всем идет и не всем нравится. Многие предпочитают более элегантные и скромные тона.

Прекрасным выбором будет платье золотого цвета, ведь это один из огненных цветов. Также это хороший знак для привлечения богатства и финансового благополучия. Наряд в красно-золотистых тонах дополнят туфли нейтрального цвета, например, кремового или бежевого. Обувь таких оттенков визуально увеличивает длину ног и делают их элегантнее.

Что касается мужчин, они могут отойти от привычных строгих костюмов и немного расслабиться. Хорошим выбором для представителей сильного пола будут яркие рубашки или необыкновенный галстук. Если мужчине экстравагантный стиль кажется слишком смелым, то можно подобрать рубашку, сочетающуюся с цветовым тоном дамы.

Новогодний стол 2017: что должно быть в год Петуха

В виду того, что символ следующего года представляет из себя птицу, это означает, что не нужно переусердствовать с употреблением пищи. Можно сразу же констатировать, что праздничный стол не должен ломиться от еды, тогда как разнообразие блюд не только желательно, но еще и обязательно. Меню стола должно включать в себя любимые блюда хозяина следующего года, а именно: овощи, фрукты, крупы и орехи.

В свою очередь в середину нужно поставить блюдо с мандаринами. Уместно будет остановиться на большом количестве фруктовых и овощных салатов, а также нарезок соответствующего толка. Конечно же, не нужно забывать о таком важнейшем атрибуте новогоднего стола, как салаты, без которых не обходится ни один Новый год.

Что касается горячих блюд, то здесь можно остановиться на следующих аспектах: пельмени, голубцы и различные вариации с подобными блюдами. Не нужно забывать и о блюдах из свинины и говядины. В свою очередь о мясе птицы многие повара высказываются негативно, напоминая о символе следующего года. Однако россияне не хотят отказываться от любимых блюд из курицы, поэтому настоятельно выбирают ее для новогоднего меню. На десерт, помимо фруктов, можно подать пахлаву, козинаки из семечек и орехов, ореховое печенье, мороженое, мусс или желе.


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