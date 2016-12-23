Какой праздник сегодня: 23 декабря отмечается несколько праздников

Вопрос о том, какой праздник отмечается сегодня, остается актуальным в виду того, что каждый новый день таит в себе в этом плане неожиданность. Ведь все праздники в течении года запомнить практически невозможно.Сегодняшний день, 23 декабря 2016 года, не является исключением из этих правил. Более того, сегодня отмечается не один, а сразу несколько значимых праздников как для России, так и для всего мира. Подробнее остановимся на следующих из них: День дальней авиации ВВС России, День освобождения египетской армией Порт-Саида, а также День рождения императора Японии.Безусловно, самое пристальное внимание россияне сегодня, 23 декабря, уделяет военнослужащим, которые проходят службу в авиации ВВС РФ, а именно в той части, что относится к дальней. Их служба невероятно тяжела, а в условиях развития современного мира - еще и чрезвычайно опасна.День дальней авиации Военно-воздушных сил Российской Федерации был утвержден в 1999 году, когда соответствующий приказ издал главнокомандующий ВВС РФ.Поражение противника на расстоянии нескольких десятков тысяч километров от места базирования военных объектов - основная задача дальней авиации Российской Федерации. Кроме того в задачи этого подразделения ВВС входят стратегическая и оперативная разведки. «Илья Муромец» - самое легендарное детище Игоря Сикорского - тяжелый четырехмоторный бомбардировщик, совершивший свой первый полет 23 декабря 1913 года. Уже спустя ровно год, по Указу императора Николая Второго 23 декабря 1914 года была создана эскадрилья таких самолетов - первая в мире. Эту дату и называют днем создания дальней авиации в России, и сегодня в этот день звучат поздравления летчикам дальней авиации, отмечают их профессиональный праздник.Впервые дальнебомбардировочная авиация (ДБА) как отдельный вид войск появилась 5 ноября 1940 г. Меньше чем через два года, 5 марта 1942 г., ее реконструировали в авиацию дальнего действия (АДД), а 3 апреля 1946 г. - в дальнюю авиацию (ДА).На данный момент одним из самых трудных этапов в работе ДА считается дозаправка в воздухе. При скорости 600 км/ч и расстоянии между заправщиком и ракетоносцем в 20 м нужно попасть штангой дозаправки в конус диаметром 80 см и продержаться в таком состоянии почти 30 мин.В 2009 году Центробанк Российской Федерации выпустил три монеты номиналом 1 рубль в честь ВВС РФ. На реверсе одной из них изображен бомбардировщик «Илья Муромец».Дальняя авиация является оперативно-стратегическим объединением ВС РФ Дальняя авиация является оперативно-стратегическим объединением ВС РФ В настоящее время на вооружении дальней авиации, входящей в стратегическую ядерную триаду наравне с подводными лодками и ракетами, состоят стратегические бомбардировщики Ту-160 (15 бомбардировщиков), Ту-95МС и Ту-22М3. Ракетоносец Ту-95МС был разработан более 50 лет назад и является единственным в мире стратегическим бомбардировщиком, на котором установлены турбовинтовые двигатели. Самолеты Ту-22М3 входят в состав морской дальней авиации.Ежегодно 23 декабря в Египте отмечают годовщину вывода из страны войск Великобритании, Франции и Израиля. Этот день стал одним из национальных праздников и получил название Национального дня освобождения Порт-Саида (Port Said's National Day), которое напоминает о городе, в котором развернулись самые масштабные военные действия.Порт-Саид - город в северо-восточной части Египта, расположен на побережье Средиземного моря, у северного входа в Суэцкий канал. Население города превышает 500 тысяч человек. Порт-Саид - своего рода морские ворота Египта. Город был основан в 1859 году и назван по имени Саида-паши, который в то время являлся правителем Египта.В 1882 году Порт-Саид был захвачен английскими войсками. Именно с этого момента он является одним из центров движений, направленных против англичан и империалистов, с 1921 года по 1954 год тут произошло множество восстаний.5-6 ноября 1956 года, в период англо-франко-израильской агрессии, направленной против Египта, в Порт-Саид проходили довольно ожесточенные бои с англо-французской армией. Город до последнего героически оборонялся, что сорвало планы атаки Египта. Под влиянием мирового сообщества Франция, Великобритания и Израиль начали выводить свои войска.К 22 декабря Порт-Саид был уже полностью освобожден. В данной битве погибло свыше 2,5 тысяч египтян.Экономическую базу города составляют рыболовство и промышленность: производство химикатов, переработка продуктов, производство сигарет. Порт-Саид является также отправной точкой экспортируемых из Египта товаров - хлопка и риса.23 декабря в Японии проходит масштабный государственный праздник Японии - День рождения императора. По сложившейся за много лет традиции, в этот день все желающие могут попасть на территорию императорского дворца в Токио. Сам Император вместе с семьей выходит на балкон, чтобы поприветствовать собравшихся, так что в этот день у каждого есть шанс своими глазами увидеть японского монарха.Дни рождения предыдущих императоров трансформируются в другие официальные праздники. Так, например, сегодня 29 апреля, является государственным праздником - день Сёва. Император Сёва (Хирохито - 124 император Японии) правил страной с 1926 по 1989 год, это самый длительный период императорского правления в Японии.Ранее 29 апреля праздновался как день зелени, с 2005 года день зелени перенесен на 4 мая, а день Сёва объявлен праздником, но празднуется он не в честь самого императора, а в честь девиза его правления - просвещенный мир. День рождения императора Мэйдзи (1852-1912гг.) сегодня празднуется как День культуры.День рождения, здравствующего ныне императора Акихито, (родился 23 декабря 1933 года) - празднуется всем японским народом. Этот день является выходным днем и учитывая, что затем следует Рождество и Новый год, некоторые фирмы Японии устраивают для своих работников каникулы с 23 декабря по 3 января.Празднуется день рождения императора из года в год традиционно. Накануне происходит вручение верительных грамот, вновь назначенным послам в Японию. А непосредственно 23 декабря жители Японии приходят в императорский дворец поздравить Тэнно Хэйка (именно так называют императора в самой Японии) и оставить ему поздравления в виде поздравительных записок. Императорская семья выходит на балкон, чтобы сказать слова признательности за поздравления и пожелания.Выступление императора проходит несколько раз в день, по продолжительности оно короткое, но выступление императора долго помнят. Для того, чтобы услышать Тэнно Хэйка необходимо заблаговременно об этом побеспокоится, так как путь ко дворцу будет медленный, в связи с большим количеством желающих и соответственно при входе соблюдаются определенные меры безопасности со стороны охраны.

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