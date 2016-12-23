Когда откроют Египет: последние новости для россиян сегодня, 23 декабря

Вопрос о том, когда Египет вновь станет доступен для российских туристов, продолжает оставаться открытым. Происходит это по той причине, что ответственные за это направление лица, предпочитают отмалчиваться, так как даже у них нет никакой конкретики.Так уж складывается ситуация, что рассуждать о восстановлении авиасообщения между Россией и Египтом можно лишь с позиций предположений. В частности, фигурирует первый квартал следующего года. Ожидается, что именно тогда россияне вновь получат возможность отдохнуть в "стране пирамид", по чему они невероятно сильно успели соскучиться. Однако данный временной отрезок может измениться, как это часто бывало в последнее время в свете вскрытия новых обстоятельств.Пока вопрос о возобновлении полетов обсуждается на самом высоком уровне. Обусловлено это тем, что РФ и Египет выражают взаимный интерес в продолжении сотрудничества в туристической сфере, тогда как российские туристы уже заждались того момента, когда ситуация выправится. Ведь тот недорогой и качественный сервис, который они получают в Египте, трудно найти в другой стране.Что касается россиян, то они уже с самого начала лета мечтают об отдыхе в "стране пирамид", но каждый раз натыкаются на сопротивление. Впрочем, ежели ситуация с обеспечением безопасности в Египте по-прежнему далека от идеальной, то вряд ли стоит форсировать события. Наступившая зима вновь и вновь заставляет россиян интересоваться египетским направлением, альтернативы которому так и не было найдено.Египет делает все возможное, чтобы устранить все огрехи в системах безопасности, потому что страна сильно зависит от тех доходов, которые приносит туристическая отрасль.Тем временем, подсчитана средняя стоимость путевки в Египет для россиян после того, как полеты в эту страну будут возобновлены. Как рассказал вице-президент Российского союза туристической индустрии Юрий Барзыкин, на эти цели придется потратить порядка 30 тысяч рублей. Отдельно он заметил, что уже четыре авиакомпании из РФ подали заявки на возобновление полетов. Их рассмотрение пройдет в январе, что косвенным образом подтверждает версию о том, что лишь в первом квартале следующего года может быть принято решение о восстановлении авиационного сообщения между странами.Напомним, Россия приняла решение отказаться от авиационных перевозок в Египет сразу после того, как Синайском полуострове потерпел крушение лайнер "Airbus A321", на котором сработало взрывное устройство. Самолет с гражданами России направлялся из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Вскоре атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", деятельность которой запрещена в РФ.

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