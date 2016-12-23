Гороскоп на сегодня, 23 декабря 2016, для всех знаков Зодиака: точный гороскоп для каждого знака 23.12.2016

Гороскоп на сегодняшний день на основе "показаний звезд" информирует знаки Зодиака о следующих грядущих событиях в их жизни: Козерогам в первой половине дня будет неимоверно трудно расслабиться. В свою очередь начало дня для Весов пройдет в гармоничном режиме. А вот Тельцы успокоятся, потому что ситуация в их жизни начнет выравниваться и нервозность останется в прошлом.Сегодня не нужно открытым образом оспаривать чей-то успех. Лучше всего действовать взвешенно, дабы не возникло проблем, что называется, на пустом месте.Наконец-то ситуация выравнивается. Всё, что вас пугало и заставляло нервничать, испаряется, будто его и не было. Во всех сферах жизни наступает пора благоприятных перемен. Почему бы этим не воспользоваться?В пятницу от Близнецов может потребоваться оказать кому-то покровительство или помощь. Возможно, речь идет о профессиональной консультации или дружеском совете, а может быть, Близнецам придется поделиться с кем-то своими знаниями, информацией, опытом или связями.В начале дня у Раков возможен эмоциональный дисбаланс, перевозбуждение либо утомление. Вечер гармонизирует мысли и чувства, даст пищу для фантазий. Появится возможность сменить обстановку или уйти от суеты в собственную нишу.Хотели поменять или купить квартиру? Вам все карты в руки. Кто сказал, что перед новым годом нельзя переезжать? Очень даже можно, вспомните хотя бы знаменитое кино, которое вся страна смотрит 31 декабря. После переезда в новогоднюю ночь могут такие чудеса случиться, так что откладывать недвижимое мероприятие не нужно.В пятницу – отличный день для Дев, чья работа связана с деньгами: бухгалтеров, финансистов, бизнесменов. Впрочем, и остальные Девы в течение дня, скорее всего, столкнутся с необходимостью позаботиться о финансовой стороне своих дел.Начало дня для Весов гармонично, но энтузиазм постепенно будет идти на спад. Возможна потеря интереса к недавним делам и увлечениям. В отношении некоторых событий могут появиться или усилиться сомнения, подозрения.Кто о чем, а Скорпионы о романтике. Вам бы подумать о работе, о текущих делах и проблемах. Но нет, за окном весна и на душе она же. Вид у вас самый что ни на есть влюбленный. Коллеги перешёптываются, друзья пытаются выведать тайну.В пятницу в течение дня Стрельцу стоит больше прислушиваться к словам других, чем говорить самому. Именно из чужих мыслей и идей он почерпнет нужную ему информацию.В первой половине дня Козерогам будет трудно расслабиться. Возможно напряжение в связи с ожиданием ответа, результата. Не исключена концентрация на недостижимой цели, необходимость играть роль или действовать на пределе возможностей.Всё зависит от вашего настроя. Даже если на улице не та погода, которую вы ожидали, а дела идут не с той скоростью – улыбайтесь и подбадривайте окружающих. Вот увидите, все наладится само по себе.В пятницу Рыбы не будут отличаться повышенным терпением: они готовы, как спичка, вспыхнуть по любому поводу! Окружающие, да и вся обстановка вокруг способны их раздражать.

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