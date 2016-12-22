Новости «Татфондбанка»: клиенты кредитной организации надеются на санацию

Сегодня представители власти провели встречу с предпринимателями, которые являются клиентами кредитной организации «Татфондбанк». С инициативной группой провели беседу Фонд микрофинансирования и РТ, налоговая инспекция. Эту информацию рассказывает интернет-журнал Инказан.ру. Бизнесменами была выдвинута просьба о введении налоговых отсрочек, пополнении оборотных активов.
Клиенты надеются на санацию данного банка. Большинство бизнесменов выразили озабоченность проблеме с налогами. Причиной этого стало «зависание» выплат на счетах «Татфондбанка». Андрей Никиташин, который является замруководителя УФНС по РТ считает, что если средства ушли с счетов и это подтверждено, тогда данное действие можно назвать налоговой оплатой. Предприниматели также рассказали о своей еще одной проблеме, которой является крупная налоговая сумма на прибыль и НДС. Деньги, которые поступили на счета фирм, сформировали большую налоговую базу. После получения данных средств от заказчиков, предприниматели не успели оформить платежи и сейчас на них возложено обязательство оплатить огромные суммы по налогам. Представители власти заявили, что ими будет рассмотрено введение отсрочек платежей, но от налогов бизнесменов не освободят. Помимо этих вопросов, клиенты просили выполнить пополнение средств фирм, для оплаты по заработной плате, услуг контрагентам, расчетам по займам. Предпринимателям пообещали помочь в каждом вопросе.108.162.219.160
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/162748-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.