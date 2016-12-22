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Новости «Татфондбанка»: клиенты кредитной организации надеются на санацию

Новости «Татфондбанка»: клиенты кредитной организации надеются на санацию


Сегодня представители власти провели встречу с предпринимателями, которые являются клиентами кредитной организации «Татфондбанк». С инициативной группой провели беседу Фонд микрофинансирования и РТ, налоговая инспекция. Эту информацию рассказывает интернет-журнал Инказан.ру. Бизнесменами была выдвинута просьба о введении налоговых отсрочек, пополнении оборотных активов.

Клиенты надеются на санацию данного банка. Большинство бизнесменов выразили озабоченность проблеме с налогами. Причиной этого стало «зависание» выплат на счетах «Татфондбанка». Андрей Никиташин, который является замруководителя УФНС по РТ считает, что если средства ушли с счетов и это подтверждено, тогда данное действие можно назвать налоговой оплатой. Предприниматели также рассказали о своей еще одной проблеме, которой является крупная налоговая сумма на прибыль и НДС. Деньги, которые поступили на счета фирм, сформировали большую налоговую базу. После получения данных средств от заказчиков, предприниматели не успели оформить платежи и сейчас на них возложено обязательство оплатить огромные суммы по налогам. Представители власти заявили, что ими будет рассмотрено введение отсрочек платежей, но от налогов бизнесменов не освободят. Помимо этих вопросов, клиенты просили выполнить пополнение средств фирм, для оплаты по заработной плате, услуг контрагентам, расчетам по займам. Предпринимателям пообещали помочь в каждом вопросе.108.162.219.160


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