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Похороны посла Андрея Карлова: Сергей Лавров передал семье убитого награду «героя России»

Похороны посла Андрея Карлова: Сергей Лавров передал семье убитого награду «героя России»


Сегодня прошло прощание с убитым в Турции послом РФ Андреем Карловым. Похороны прошли в столице России, траурное мероприятие посетил Владимир Путин. Эту информацию сообщает сайт «Корреспондент». Панихида состоялась в МИД России.

Помимо главы государства на ней присутствовали премьер страны и Сергей Лавров, которым была передана семье погибшего награда «героя РФ».Данное звание присвоил Карлову президент страны. Путин провел долгую беседу с родными посла, возложил к гробу цветы. Отпевали мужчину в Храме Христа Спасителя, руководил процессом патриарх Кирилл. Сообщается, что имя российского посла выбили на памятной доске в МИД государства, а его именем обещают назвать улицу в столице Турции. Как и планировалось, погребение Андрея Карлова произошло с воинскими почестями на Химкинском кладбище столице РФ. Ранее сообщалось, что для посещения данного траурного мероприятия глава РФ принял решение перенести крупную пресс-конференцию.

Напомним, убийство посла в Анкаре произошло 19 декабря во время его выступления на фотовыставки. Убийцей мужчины был турецкий полицейский, который посетил данное мероприятие под видом охранника своей жертвы. Во время нападения 22-летний житель Турции выкрикивал лозунги, осуждающие действия РФ в Сирии. Он утверждал, что российская сторона причастна к смерти мирных жителей этой страны. Необходимо уточнить, что ранее Мерт Алтынташ работал в охране турецкого президента.108.162.219.160


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