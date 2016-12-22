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Нибиру декабрь 2016: таинственное небесное тело приведет к концу света

Нибиру декабрь 2016: таинственное небесное тело приведет к концу света


Обнаруженная NASA в 1979 году таинственная планета в скором времени столкнется с Землей, что приведет к гибели человечества. Такую информацию сообщает сайт Тайное.info, ссылаясь на мнение экспертов.

Планету Нибиру никто не видел, несмотря на это о ней часто упоминали в сказаниях принадлежащих древним шумерам. Все документы свидетельствуют о том, что данная планета приведет к исчезновению землян. Эксперты считают, что столкновение планет произойдет в текущем месяце. Что касается точно даты, они назвать пока не могут.

Исходя из существующей теории, загадочная планета заселена пришельцами-рептилоидами, которые прилетели на Землю и остались править на ней. Предание рассказывает, что планета является посланником богов. Движение тела осуществляется вокруг Солнца по вытянутой орбите, ее прохождение составляет 3600 лет. Шумеры считают, что на небесном теле живут существа, которых они называют Анунаками. Сближаясь с нашей планетой, жители Нибиру высаживались на Земле, чтобы выполнить контакт с людьми. Нибиру имеет свою символику, ею является крылатый диск. Именно этот знак очень часто можно встретить в мифах большинства народов. Вавилонские ученые утверждают, что планета появляется в солнечной системе каждые 12000 лет.

Индейцы майя оставили послание, исходя из которого, следующее прохождение Нибиру около Земли приведет к гибели нашей планеты. Несмотря на появившееся утверждение конца света к завершению текущего года, эксперты NASA призывают не беспокоиться. По их мнению, если бы Нибиру существовала, на Солнечной системе можно было наблюдать масштабные катаклизмы.108.162.219.160


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