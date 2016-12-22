Варвара Караулова проведет 4,5 года в колонии: девушка жалеет о своем поступке

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Московский суд вынес приговор Варваре Карауловой, которую обвиняют в попытке присоединения к «ИГИЛ» (запрещенной в РФ террористической организации). На протяжении 4,5 лет девушка будет находиться в колонии общего режима. Эту информацию сообщила газета «Завтра».Во время судебного разбирательства судья заявила, что нужно признать бывшую студентку МГУ виновной. Необходимо отметить, что прокурор требовал для Александры Ивановой лишение свободы на срок в 5 лет и штраф в размере 150000 рублей. Что касается адвокатов девушки, они продолжают настаивать в том, что доказательства, которые были предъявлены в зале суда, не могут точно подтвердить намерения их подзащитной стать террористкой. Сообщается, что планируется подача апелляции до наступления нового года.Вынесенному приговору Караулова не расстроилась, она улыбалась, в то время как родители пытались сдерживать свои эмоции. Недавно обвиняемая заявила, что не может простить себе свое поведение. Напомним, Караулова втайне от своей семьи получила загранпаспорт, чтобы вылететь в Стамбул. Вечером, в день планируемого перелета, бывшая студентка выслала матери смс-сообщение, в котором просила выгулять собаку. Это была последняя связь родителей со своей дочерью. Через неделю молодую девушку задержали в районе Килис. Вместе с ней были задержаны еще 13 человек, которые также являлись гражданами РФ.

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