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Хабаровские живодерки последние новости: у девиц появился подражатель в Барнауле

Хабаровские живодерки последние новости: у девиц появился подражатель в Барнауле


У хабаровских девиц появился подражатель в Барнауле, который ничего не боится и выкладывает фотографии своих изуверств в Сеть. Издания Алтая сообщают: сейчас СКР ищет деятелей подобного рода после нашумевшего дела живодерок, поэтому Александра Т., который скрупулезно описывает издевательства над животными, будут искать. Парень рубит кошкам и собакам лапы и останавливаться не собирается.

Живодер в соцсетях пишет не только о том, что страдание животных ему в кайф, в радость и в удовольствие, он заявляет, что звери – ему «еда». Когда «запахло жаренным» и ужесточением закона о живодерстве, Александр удалил свой аккаунт, но в Сети ничего не удалить без следа, и личность мучителя скоро будет установлена. Садист не скрывает свою фамилию, заявляет, что у него много друзей и выкладывает фото покалеченных им и его дружкам зверей. Случай Савченко и Орловой ничему не научил некого Трошникова – уже опасно опубликовывать в открытом доступе тот факт, что хочется «убить киску».

Хабаровские живодерки последние новости: у девиц появился подражатель в Барнауле


Желая разобраться что к чему, корреспонденты агентства «Атмосфера» заговорили в Интернете с живодером, чтоб понять его мотивы и намерения. Трошников заявил, что фото у него реальные: об пса действительно тушили сигареты, а кошку истязали. Парень явно не в себе: он заявил, что родители давно убиты им, потому и не мешают, а жертв у него – 25-36. Невменяемый оказался очередным «троллем», который имеет доступ в Интернет, а фотографии – кошки и собаки, которые живут на улице и страдают. Парень старается выглядеть «крутым», потому активно подражает тем, кто не стоит подражания и уважения.108.162.219.160


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