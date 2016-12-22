Хабаровские живодерки последние новости: у девиц появился подражатель в Барнауле

108.162.219.160

У хабаровских девиц появился подражатель в Барнауле, который ничего не боится и выкладывает фотографии своих изуверств в Сеть. Издания Алтая сообщают: сейчас СКР ищет деятелей подобного рода после нашумевшего дела живодерок, поэтому Александра Т., который скрупулезно описывает издевательства над животными, будут искать. Парень рубит кошкам и собакам лапы и останавливаться не собирается.Живодер в соцсетях пишет не только о том, что страдание животных ему в кайф, в радость и в удовольствие, он заявляет, что звери – ему «еда». Когда «запахло жаренным» и ужесточением закона о живодерстве, Александр удалил свой аккаунт, но в Сети ничего не удалить без следа, и личность мучителя скоро будет установлена. Садист не скрывает свою фамилию, заявляет, что у него много друзей и выкладывает фото покалеченных им и его дружкам зверей. Случай Савченко и Орловой ничему не научил некого Трошникова – уже опасно опубликовывать в открытом доступе тот факт, что хочется «убить киску».Желая разобраться что к чему, корреспонденты агентства «Атмосфера» заговорили в Интернете с живодером, чтоб понять его мотивы и намерения. Трошников заявил, что фото у него реальные: об пса действительно тушили сигареты, а кошку истязали. Парень явно не в себе: он заявил, что родители давно убиты им, потому и не мешают, а жертв у него – 25-36. Невменяемый оказался очередным «троллем», который имеет доступ в Интернет, а фотографии – кошки и собаки, которые живут на улице и страдают. Парень старается выглядеть «крутым», потому активно подражает тем, кто не стоит подражания и уважения.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/162707-news.html