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День энергетика - 2016: история праздника, поздравления в стихах

День энергетика - 2016: история праздника, поздравления в стихах
Сегодня, 22 декабря 2016 года, свой профессиональный праздник отмечают энергетики, без работы которых сейчас трудно представить жизнь современных людей.

Так уж совпадает, что в самые темные дни года в России отмечается такой праздник, как День энергетика. Именно представители данной профессии несут нам тепло и свет. По сложившейся за много лет традиции, День энергетика отмечается в нашей стране 22 декабря. В свою очередь остались и такие страны из числа тех, что входили в состав СССР, где энергетиков чествуют в третье воскресенье декабря.

История праздника

Профессиональный праздник День энергетика в Советском Союзе отмечают с 1966 года. Праздник был установлен в память о дне принятия плана Государственной электрификации России (ГОЭЛРО) на VIII Всероссийском съезде Советов, который состоялся 22 декабря 1920 года.

Однако с 1980 года по указу Президиума Верховного Совета СССР День энергетика стали отмечать в третье воскресенье декабря.

В 2015 году постановлением правительства Российской Федерации Дню энергетика возвратили его первоначальную дату - 22 декабря.

Значение праздника

День энергетика представляет из себя праздник, во время которого чествуются работники энергетической промышленности, с помощью труда которых обеспечивается нормальная жизнь граждан, а также бесперебойная работа промышленных предприятий. То, что профессиональный праздник энергетиков приходится на один из самых коротких световых дней в году, имеет особый смысл, подчеркивая важность этой отрасли для нашей страны.

По многолетней традиции в свой профессиональный праздник российские энергетики получают поздравления, как на официальном уровне, так и от своих близких.

Поздравления с Днем энергетика

Энергетикам-профессионалам
В День энергетика желаем:
Работы не пыльной,
Зарплаты стабильной,
Без сильных обрывов,
Аварий, порывов.
Чтоб электрический ток
По линям ровно тек.
Вовремя платили потребители,
Не докучали расхитители.
Счастья, успеха,
Радости, смеха.

****

Энергетики сегодня
Отмечают праздник свой,
Значит нужно их поздравить!
Этот праздник - их родной!

Пусть всегда вам светят ярко
Сто и даже боле Ватт,
Чтобы каждый улыбался,
Счастлив был, доволен, рад!

Чтоб удачно жизнь сложилась,
Чтоб деньжата были в ней!
Чтобы каждый раз в зарплате
Было лишних сто рублей!

****

Кабы не было энергетики –
В темноте бы сидели скептики,
И лэптопы бессмысленной грудою
Заменяли бы тумбы с посудою.

Говорим вам спасибо мы громкое.
И пока еще есть электричество
Поднимаем стаканы мы с «горькою» -
Пьем за ваше Энерго-Величество.

Свет в оконце любом дело ваших рук
Потому вы для нас самый светлый друг.

****

Энергетиком быть круто,
Без сомнений, это так –
Свет включил и за минуту
Отступает тьма и мрак.

Пусть всегда у вас контачит,
Ток бежит по проводам.
Счастья, радости, удачи
В праздник мы желаем вам!108.162.219.160


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