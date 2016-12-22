День энергетика - 2016: история праздника, поздравления в стихах

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Сегодня, 22 декабря 2016 года, свой профессиональный праздник отмечают энергетики, без работы которых сейчас трудно представить жизнь современных людей.Так уж совпадает, что в самые темные дни года в России отмечается такой праздник, как День энергетика. Именно представители данной профессии несут нам тепло и свет. По сложившейся за много лет традиции, День энергетика отмечается в нашей стране 22 декабря. В свою очередь остались и такие страны из числа тех, что входили в состав СССР, где энергетиков чествуют в третье воскресенье декабря.Профессиональный праздник День энергетика в Советском Союзе отмечают с 1966 года. Праздник был установлен в память о дне принятия плана Государственной электрификации России (ГОЭЛРО) на VIII Всероссийском съезде Советов, который состоялся 22 декабря 1920 года.Однако с 1980 года по указу Президиума Верховного Совета СССР День энергетика стали отмечать в третье воскресенье декабря.В 2015 году постановлением правительства Российской Федерации Дню энергетика возвратили его первоначальную дату - 22 декабря.День энергетика представляет из себя праздник, во время которого чествуются работники энергетической промышленности, с помощью труда которых обеспечивается нормальная жизнь граждан, а также бесперебойная работа промышленных предприятий. То, что профессиональный праздник энергетиков приходится на один из самых коротких световых дней в году, имеет особый смысл, подчеркивая важность этой отрасли для нашей страны.По многолетней традиции в свой профессиональный праздник российские энергетики получают поздравления, как на официальном уровне, так и от своих близких.Энергетикам-профессионаламВ День энергетика желаем:Работы не пыльной,Зарплаты стабильной,Без сильных обрывов,Аварий, порывов.Чтоб электрический токПо линям ровно тек.Вовремя платили потребители,Не докучали расхитители.Счастья, успеха,Радости, смеха.****Энергетики сегодняОтмечают праздник свой,Значит нужно их поздравить!Этот праздник - их родной!Пусть всегда вам светят яркоСто и даже боле Ватт,Чтобы каждый улыбался,Счастлив был, доволен, рад!Чтоб удачно жизнь сложилась,Чтоб деньжата были в ней!Чтобы каждый раз в зарплатеБыло лишних сто рублей!****Кабы не было энергетики –В темноте бы сидели скептики,И лэптопы бессмысленной грудоюЗаменяли бы тумбы с посудою.Говорим вам спасибо мы громкое.И пока еще есть электричествоПоднимаем стаканы мы с «горькою» -Пьем за ваше Энерго-Величество.Свет в оконце любом дело ваших рукПотому вы для нас самый светлый друг.****Энергетиком быть круто,Без сомнений, это так –Свет включил и за минутуОтступает тьма и мрак.Пусть всегда у вас контачит,Ток бежит по проводам.Счастья, радости, удачиВ праздник мы желаем вам!

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