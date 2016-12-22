Погода на Новый год 2017 в Москве: какая будет зима в России, приметы

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Говорить с уверенностью о том, какой выдастся текущая зима, которая уже успела преподнести ряд сюрпризов, не представляется возможным. Однако, если систематизировать многочисленные прогнозы синоптиков, то можно проследить определенные тенденции.Что касается января, то этот месяц в 2017 году окажется, если верить прогнозам, самым холодным среди зимних. К середине января стоит ожидать настоящих крещенских морозов, за которыми наступят солидные снегопады. А вот вторая половина месяца не порадует теплом, потому что будет очень холодной, вплоть до минус 30 градусов. Впрочем, в последних числах второго месяца зимы мороз пойдет на спад, на смену которому придут снегопады и метели.Февраль следующего года обещает стать образцовым зимним месяцем. В начале февраля ожидается легкий морозец, до минус 5 градусов, и продолжатся снегопады, которые будут чередоваться с солнечными днями. Однако к середине февраля морозы снова усилятся, ожидается понижение температуры до минус 17-20 градусов. Такая погода продержится до конца месяца, а в марте начнет теплеть.Погода в Москве, в принципе, почти полностью соответствует общероссийскому прогнозу, разве что будет на 2-3 градуса теплее. В целом, в столице зима ожидается умеренно холодной. В первой половине декабря ожидается легкий морозец с умеренными снегопадами, и такая погода продержится до конца месяца. В новогодние праздники в Москве предсказывают небольшие снегопады при температуре минус 8-12 градусов.На Новый Год погода будет изумительной. Она будет определяться противостоянием циклона с запада и антициклона с востока. Это значит, что будет облачная с прояснениями погода.Вместе с этим синоптики дали понять, что в новогоднюю ночь температура воздуха составит от -3 до -8 градусов, а в первый день 2017 года ожидается от 0 до -5.

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