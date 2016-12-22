В чем встречать 2017 год Петуха: что должно быть на столе, что готовить, праздничное меню

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Что приготовить на Новый год 2017? Этот вопрос является актуальным в конце декабря в виду того, что россияне в массовом порядке готовятся к встрече главного зимнего праздника.Особенное внимание следует заострить на таком аспекте, как оформление праздничного стола. Учитывать здесь нужно предпочтения Огненного Петуха, под предводительством которого пройдет следующий год. В частности, он предпочитает в большом количестве зелень, а также уместными будут разнообразные овощи и фрукты, тогда как от тяжелых блюд, как мясо, лучше отказаться, либо же максимально минимизировать. Нужно обратить внимание и на посуде: праздничные, узорчатые и просто красивые тарелки и графины точно придутся по душе хозяину 2017 года. На столе должны быть и такие аксессуары, как блестящие шары и елочные ветки.Отдельной строкой в списке уточнений россиян на Новый год 2017 является одежда, в которой нужно встречать праздник. В этом аспекте также существует несколько правил, о которых не стоит отходить, если вы хотите добиться максимальной благосклонности со стороны Петуха.Основная идея нашего праздничного стола в том, чтобы Огненный Петух остался доволен меню и весь год приносил только удачу. Восточная философия относится к этому очень трепетно, поэтому будем опираться на некоторые ее принципы:— Петух является птицей домовитой, поэтому интересны ему будут блюда максимально простые. Кроме того, использовать желательно только натуральные продукты.— Желательно приготовить домашнюю ароматную выпечку. Например, отлично подойдут пирожки с несколькими видами начинок, булки, кулебяки. Ко всему этому Петух будет благосклонен.— Обязательный элемент на столе - зелень и овощи.— Что касается закусок, то идеальным вариантом будут небольшие бутерброды. В качестве начинки лучше выбирать овощи или мясо.— В качестве напитка рекомендуем научиться делать вкусный коктейль, не лишними будут и продукты собственного производства: допустим, домашняя настойка или вино.— Не думайте, что делать упор на куриное мясо верно. Петух может расстроиться, а это отпугнет от вас удачу.— Что касается основных блюд, то в их рецептурах не должно быть много масла и жира.— Если активно используете на кухне соусы и приправы, то учтите, что их желательно делать самому, используя натуральные качественные продукты.— Не увлекайтесь приготовлением острых блюд.Помимо всего прочего, чтобы привлечь удачу и финансовое благополучие, главного символа года нужно к себе расположить. Для этого достаточно поставить на столе маленькую тарелочку с зерном.По мнению астрологов, покровитель грядущего года Огненного Петуха неравнодушен ко всем оттенкам красного и желтого. Из чего можно сделать вывод, что при выборе новогоднего наряда отдавайте предпочтение платьям бордового, алого, рубинового, оранжевого, канареечного и золотого цветов. Кроме того, актуальными будут наряды спокойных цветов вроде белого, телесного, пудрового. При этом не стоит забывать, что петух - домашняя птица, поэтому сам Новый год стоит провести дома, в кругу семьи, ведь он любит, когда окружающие обращают на него внимание. Поэтому не бойтесь переборщить с блестками и мишурой. Подойдут длинные платья или наряды с ярким орнаментом.Если же вы не хотите ярко наряжаться для домашней вечеринки, тогда стоит обратить внимание на аксессуары. Скромное черное платье можно украсить брошью с изображением петуха. А если обратиться к вопросу о том, в каком цвете украшений встречать Новый год 2017, то лучше отдать предпочтение золотым серьгам, браслетам и подвескам. Кроме того, не лишними будут заколки или ободки с деталями из перьев или кристаллов (предпочтительно красных или желтых цветов). Что же касается камней, то лучше выбрать натуральные. Отлично подойдет розовый или белый жемчуг.Праздничная ночь с 31 декабря на 1 января - единственное время в году, когда любой макияж не будет казаться чрезмерным. Поэтому, несмотря на яркие глаза, не отказывайте себе в удовольствии накрасить губы красной или бордовой помадой. Идеальным выбором будет красное платье и хорошо, если оно будет коротким. Подчеркнуть образ помогут золотые аксессуары в виде клатча или пояса. Если вы предпочитаете более спокойные тона то выберете коричневый, но стоит учесть, что такой скромный образ рискует выглядеть скучно, поэтому вы можете дополнить его ярким макияжем и красивой прической.Мужчины тоже должны следовать этому совету и при встрече Нового года на них не должно быть никаких черных пиджаков или скромного офисного костюма. Кстати, приветствуются яркие украшения, стразы и даже перья в вашем наряде. Стоит помнить, что Петух - это птица, а, значит, леопардовый и прочие оттенки, напоминающие животных семейства кошачьих, следует исключить из вашего гардероба, хотя бы в новогоднюю ночь.

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