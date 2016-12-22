Юлия Ступишина – самая красивая замужняя «вице-миссис» Земного Шара

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«Миссис Мира», «Миссис Вселенная», «Миссис Земного Шара» — разные конкурсы, и представление о красоте жен и мамочек у жюри разные. С конкурса для самых красивых и одаренных мам Земли «Mrs Globe» россиянка привезла корону вице-миссис, ее обошла по красоте, уму и заботливости белоруска. Юлия Ступишина удостоилась второго места, а все белорусские СМИ поздравляют Светлану Кузнецову из Гродно.Издательство «Хартыя» поспешила встретиться с той, которая обошла 59 красивых и успешных замужних дам, чтоб поговорить с нею об успехе. Светлана ради этого даже в Минск прилетела в отель «Президент-Отель». Победить Кузнецовой помогли мысли о ее любимой Беларуси и наряды от бобруйского дизайнера Елены Канойки. Если б не такого рода конкурсы, то Светлана давно потеряла бы форму – ее дочке годик с небольшим, так что бессонные ночи и детские болезни до сих пор актуальны. Старший сын Светланы – уже подросток в переходном возрасте, а средний сын пойдет в первый класс. Сама Света преподает в гимназии математику, и ее уже просят вернуться из декрета.Юлия Ступишина рассказала изданию «Полит-Грамота», что хотела победить, но ее соперницу сочли более трудолюбивой, творческой, все успевающей мамочкой. Учли, что Светлана Кузнецова справляется и со своими тремя детьми, и с целым классом чужих. В «Mrs Globe» выбирают победительницы по материнским качествам. У Юлии Ступишиной — один ребенок, который забирает все ее время, женщина даже ушла с работы в банке, а подобное не приветствуется. А Светлана полдня проводит в школе, полдня – в семье.

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