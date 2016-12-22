Татьяну Мазуру из Зеленограда осуждают за презрение к якобы «нищему» парню

108.162.219.160

Актриса Татьяна Мазур из Зеленограда прославилась не своими ролями, а тем, что выразила презрения к кандидату на руку и сердце – он «нищий». Но «Правда. ру» пишет: в ее понимании «нищий» — тот, кто получает 150 тыс. в месяц, поскольку этого не хватит на все то, чего Татьяна «достойна». Одинокие незамужние девушки 30-35-и лет осудили и обругали Татьяну – пусть отдает другой такого «нищего». Но и мужчина там непрост: ему не кого угодно, а актрису подавай.Татьяна Мазур написала в своем «Фейсбуке», жалуясь на жизнь: о каком браке идет речь, если на свою зарплату будущий муж обеспечит ей разве что мороженое в парке, и то оно уже стоит 60 рублей за порцию. Но актрисе этого мало – она хочет и няню ребенку не из дешевых, и на курорты, и в маникюрный салон, а еще жених пообещал ей ипотеку и дорогую машину. Девушки возмутились, читая такие «откровения»: она сама что, работу в театре после замужества намерена бросить? Или все-таки тоже работать, принося вклад в семейный бюджет? Но нашлись и такие дамы, которые считают «мужиков за стописят» нищими и ничтожными, призывая Мазур продолжать поиски олигарха.Позже актриса призналась, что эту историю выдумала, никто ее замуж не звал, она не выла всю прошлую новогоднюю ночь, пытаясь свести приход и расход. Татьяна просто хотела дать понять: мужчина с такой зарплатой в наше время – не вариант, поскольку он работает «за еду», это раб, который никогда не достигнет должного уровня жизни. Мазур, тем не менее, осудили не только мужчины, зарабатывающие меньше, но и их жены.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/162647-news.html