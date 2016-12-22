День Энергетика: история праздника, традиции и поздравления работникам энергопрома

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Работа энергетика необыкновенно важна для страны – это те люди, без которых не будет электрической и тепловой энергии в домах, которые вынуждены работать невзирая на праздники, а отмечать торжества после смены. Труженики электрификации нуждаются в празднике, который хоть и не выходной день, а все равно очень приятное событие. 22 декабря стал Днем Энергетика не случайно – в 1920 году, согласно плану ГОЭЛРО, весь СССР запланировали обеспечить электричеством.Что такое индустриализация и электрификация, советский народ узнал около ста лет назад: первые лампы без плафонов не были похожи на нынешние лампочки. Но это были электролампы, а не масляные и газовые фонари. Электростанции поэтому строили передовыми темпами, перевыполняя план и перестраивая народное хозяйство под новые реалии. Дата несколько раз менялась, это связывали со сдачей в эксплуатацию ГЭС или ТЭС, но, по словам издательства «Спутник Грузии», дата стала фиксированной, она уже не зависит от третьего воскресения декабря.По традиции в этот день поздравляют и действующих работников безостановочного производства, и ветеранов отрасли, и студентов, которые только овладевают знаниями и умениями. Четверг – рабочий день, но на работе обязательно сегодня будут поздравлять заслуженных работников энергетики и передовиков производства. Стоит отметить, что в этот день у защитников природы и прочих «Зеленых» принято устраивать митинги, давая понять, что пора прекращать жечь уголь и мазут, переходя на альтернативные источники электроэнергии, включая силу ветра и продукты горения мусора.

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