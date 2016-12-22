Пенсии в 2017 году: индексация военных пенсий, когда и насколько повысят пенсии для работающих и неработающих в России

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Вокруг пенсий россиян в последнее время витает большое количество домыслов и откровенных слухов, которые зачастую не имеют под собой никаких весомых оснований, опирающихся на реальное положение вещей.Зачастую граждане находятся в неведении истинной ситуации, так как пространство оказывается поглощенным предположениям, которые так любят распускать люди пенсионного возраста. В качестве примера можно обратиться к свежим слухам, связанных с тем, что якобы все работающие пенсионеры в нашей стране вскоре лишат возможности получат пенсии. Власти пытаются оперативно отвергать эти домыслы, подчеркивая, что трудящимся пенсионерам нужно лишь свыкнуться с мыслью, что им на время работы не будут индексировать пенсионные выплаты, тогда как никто и не ведет речи о полном отказе от выплаты пенсий, какие бы кризисные условия не наблюдались в экономике.Рассуждать на сегодняшний день о пенсиях в нашей стране, забегая в будущее, можно с тех позиций, что в 2017 году вернется привычный процесс их индексации, отмененный в сентябре текущего года из-за кризиса и замененный на единовременную январскую выплату в размере пяти тысяч рублей. Это обстоятельство обнадеживает пенсионеров, которые привыкли в течение года несколько раз ощущать весомую поддержку со стороны государства.Впрочем, наступающий год внесет коррективы и в этот пункт. Дело в том, что размер повышения будет варьироваться и пока точно не установлен, но уже известно, что он будет несколько меньше, чем обычно. Повышения пенсии с 1 февраля 2017 года ждут миллионы пенсионеров России. Обычно прибавка с февраля равнялась величине инфляции за прошлый год. Так, например, в 2015 году индексация с февраля составила 11,4 процента. Но в 2016 году пенсию не стали повышать на уровень инфляции, подняв только на 4 процента.О дальнейших манипуляциях с пенсионным обеспечением российских граждан, говорить нужно с большой осторожностью, так как конкретных планов пока нет. В правительстве откровенно признаются, что нужно подождать завершения текущего года, дабы была возможность оценить экономические возможности страны в социальном плане. В настоящее время известно, что первого февраля 2017 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы с учетом индекса роста потребительских цен за 2016 год.По поводу индексации пенсий по государственному обеспечению, включая социальные пенсии, можно констатировать, что они подрастут 1 апреля 2017 года с учетом индекса роста прожиточного минимума пенсионера за прошлый год.Примечательно, что на данный момент времени весьма острым видится противостояние между Голодец и Силуановым. Первая ратует за перерасчет пенсии в России за счет индексации до 9%, второй ссылается на нехватку средств. Однако фактически прогноз о повышении и перерасчете в январе и феврале 2017 не спорит уже никто. В один из этих месяцев пенсии инвалидам и по старости должны увеличиться из-за инфляции на 5-6%.Отдельной строкой можно рассказать о военных пенсионерах, которые сейчас живо интересуются, каким образом их пенсии будут индексироваться и на что вообще им можно будет рассчитывать в 2017 году. Военные пенсии, как ожидает общественность, должны изменится 1 января 2017 года. Однако власти предпочитают не афишировать детали будущего повышения из-за того, что имеется некая неопределенность.С 1 января 2017 года военные пенсии должны вырасти. Насколько, власти не афишируют, так как до сих пор окончательное решение не принято и существует некоторая неопределенность.Ранее предполагалось, что повышение размера пенсий отставникам пройдет в два этапа: 1 января и 1 октября 2017 года. Пенсионные выплаты военным пенсионерам должны были стать соизмеримыми с окладами действующих военнослужащих (офицеров), однако из-за кризиса решили сэкономить. То есть, повышение будет, но в каком объеме, непонятно.Вместе с этим чиновники уповают на то, что если повысить пенсии, как планировалось изначально, государство не потянет такую нагрузку на бюджет. "Казна просто не выдержит, если сейчас мы согласимся на повышение пенсии хоть каким-то категориям граждан. Нужно понять это и приспособиться к новым жизненным реалиям", - заявил глава Минфина Антон Силуанов.В свою очередь президент России Владимир Путин на заседании правительства отметил: "Каждый военный пенсионер для нас очень важен, и мы обязаны во всем поддерживать наших защитников Родины". В связи с этим, подчеркнул он, индексировать выплаты страна обязательно будет.

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