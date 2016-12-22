Как отдыхаем на Новый год 2017: число выходных в январе, праздничные дни и переносы

108.162.219.160

До наступления новогодних праздников остается не так много времени, что означает важность осознания того количества выходных дней, которые будут у граждан России в конце 2016 года и начале 2017-го. По сложившейся за много лет традиции, на этот период выпадают так называемые новогодние каникулы. По этой причине россияне живо интересуются подробностями.Сразу же следует уточнить, что 30 декабря станет последним рабочим днем в уходящем году. Так как 31 декабря до сих пор не является официально утвержденным праздничным днем, хотя такие предложения в Госдуме неоднократно звучали, то 30 декабря страна работает в обычном режиме - полный восьмичасовой рабочий день. Если речь идет о шестидневке, то те, кому выпало счастье трудиться в предпраздничный день 31 декабря, вправе рассчитывать, согласно ТК РФ на сокращенный на один час рабочий день.В виду того, что в этом году во время "новогодних каникул" два официальных праздничных дня совпадает с выходными, Минтруд распорядился перенести эти дни, "подверстав" их к другим праздникам. Произойдут следующие переносы:— 1 января (воскресенье) переносится на 24 февраля (пятницу);— 7 января (суббота) переносится на 8 мая (понедельник).9 января 2017 года начинается первая трудовая неделя в нового году. Школьники выходят на учебу в зависимости от того, когда заканчиваются установленные учебным планом зимние каникулы: в одних школах они начинаются 26 декабря и длятся по 9 января, а в других стартуют 28 декабря и заканчиваются 11 января.Таким образом, можно сделать вывод, что в следующем году россиян ожидают шесть "длинных" выходных, среди которых главенствующие позиции остаются за новогодними. Первые каникулы - с 31 декабря по 8 января. Вторые - с 23 по 26 февраля. Третьи - с 29 апреля по 1 мая. Четвертые - с 6 по 9 мая. Пятые - с 10 по 12 июня. Последние - с 4 по 6 ноября. На 8 Марта, которое выпадает на середину недели, страна отдыхает один день.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/162581-news.html