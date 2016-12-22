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Как отдыхаем на Новый год 2017: число выходных в январе, праздничные дни и переносы

Как отдыхаем на Новый год 2017: число выходных в январе, праздничные дни и переносы
До наступления новогодних праздников остается не так много времени, что означает важность осознания того количества выходных дней, которые будут у граждан России в конце 2016 года и начале 2017-го. По сложившейся за много лет традиции, на этот период выпадают так называемые новогодние каникулы. По этой причине россияне живо интересуются подробностями.

Сразу же следует уточнить, что 30 декабря станет последним рабочим днем в уходящем году. Так как 31 декабря до сих пор не является официально утвержденным праздничным днем, хотя такие предложения в Госдуме неоднократно звучали, то 30 декабря страна работает в обычном режиме - полный восьмичасовой рабочий день. Если речь идет о шестидневке, то те, кому выпало счастье трудиться в предпраздничный день 31 декабря, вправе рассчитывать, согласно ТК РФ на сокращенный на один час рабочий день.

Переносы выходных дней в январе 2017 года

В виду того, что в этом году во время "новогодних каникул" два официальных праздничных дня совпадает с выходными, Минтруд распорядился перенести эти дни, "подверстав" их к другим праздникам. Произойдут следующие переносы:

— 1 января (воскресенье) переносится на 24 февраля (пятницу);

— 7 января (суббота) переносится на 8 мая (понедельник).

9 января 2017 года начинается первая трудовая неделя в нового году. Школьники выходят на учебу в зависимости от того, когда заканчиваются установленные учебным планом зимние каникулы: в одних школах они начинаются 26 декабря и длятся по 9 января, а в других стартуют 28 декабря и заканчиваются 11 января.

Таким образом, можно сделать вывод, что в следующем году россиян ожидают шесть "длинных" выходных, среди которых главенствующие позиции остаются за новогодними. Первые каникулы - с 31 декабря по 8 января. Вторые - с 23 по 26 февраля. Третьи - с 29 апреля по 1 мая. Четвертые - с 6 по 9 мая. Пятые - с 10 по 12 июня. Последние - с 4 по 6 ноября. На 8 Марта, которое выпадает на середину недели, страна отдыхает один день.108.162.219.160


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