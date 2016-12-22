Какой праздник сегодня, 22 декабря: День энергетика, День образования Пенсионного фонда России

108.162.219.160

В России сегодня, 22 декабря 2016 года, отмечается сразу два важных праздника. Речь идет о Дне энергетике и Дне образования Пенсионного фонда. Так совпало, что они выпали на один день.Каждый новый день в России несет в себе какой-нибудь праздник. Россияне живо интересуются подробностями того, какой же сегодня, 22.12.2016, отмечается праздник. Сразу же отметим, что сегодняшний день порадует представителей сразу двух крупнейших отраслей экономики нашей страны. Речь идет об энергетиках и сотрудниках Пенсионного фонда. Именно они отмечают свои профессиональные праздники. Расскажем подробнее каждом из праздников.Свой профессиональный праздник сегодня отмечают энергетики. Так уж совпало, что он приходится на 22 декабря, а этот день называется одним из самых коротких световых в году. История этого праздника берет свое начало 23 мая 1966 года, когда Указом Президиума Верховного Совета СССР был установлен День энергетика в память о дне принятия Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО). План ГОЭЛРО был принят на VIII Всероссийском съезде Советов, проходившем 22 декабря 1920 года.Трудно переоценить значение работы энергетиков, которые своими усилиями обеспечивают россиян такими важнейшими благами, как теплоснабжение и электричество. Без них невозможно даже представить жизнь современного человека.Российская энергетика постоянно развивается и совершенствуется. В последнее время во всем мире достаточно сильно вырос интерес специалистов к экологическим источникам энергии, таким, как солнечная энергия и воздух. Россия не является исключением. Это способствует дальнейшему росту потенциала энергетической отрасли. Причем, свой профессиональный праздник в этот день отмечают не только российские энергетики, но также и энергетики некоторых бывших советских республик: Армении, Беларуси, Украины и Кыргызстана.Все работники отрасли получают поздравления и подарки от коллег, начальства и близких. Существует также традиция вручать награды, почетные грамоты и ценные подарки лучшим представителям энергетической отрасли.Энергетика представляет собой уникальную отрасль, которая необходима каждому из нас. Ее работники принимают непосредственное участие в совершенствовании и поддержании повседневной жизни населения, а также способствуют экономическому развитию страны.Сейчас практически невозможно представить, как бы мы жили без электричества и теплоснабжения. Тогда в наших домах было бы холодно и темно, не было бы горячей воды, мы не имели бы возможности смотреть телевизор и пользоваться компьютером, включать стиральную машинку и другие предметы бытовой техники, так облегчающие нашу жизнь.Энергетика представляет собой деятельность человека, в основе которой лежит разведка, переработка и использование энергетических ресурсов всех видов. Её главной целью можно назвать обеспечение производства энергии. Для этого необходимо преобразование первичной, природной, энергии во вторичную, которая затем поступает к потребителям. Нужно сказать, что энергетика имеет несколько основных подсистем.День работника Пенсионного фонда России празднуется 22 декабря. Российский Пенсионный фонд, выступающий в качестве организации, оказывающей социально значимые государственные услуги гражданам, был создан в 1990 году постановление Верховного Совета РСФСР «Об организации Пенсионного фонда РСФСР».На сегодняшний день на территории страны действуют более 2, 5 тысяч территориальных подразделений ПФР, 81 отделение в субъектах России, 7 Управлений в Федеральных округах, а также отделение в Байконуре. В них трудятся около 133 тысяч соцработников. Основные задачи фонда заключаются в централизованном управлении средствами пенсионной системы и соблюдении прав каждого гражданина на пенсионное обеспечение.Вообще первые упоминания о прообразе пенсионных выплат следует искать в истории Древней Руси, когда князь брал на себя обязательство о помощи в обеспечении своих воинов в старости или после получения ран. Самым ожидаемым поощрением, однако, всегда считались не денежные выплаты, а наделение землей и поместьями. Петр I первым на уровне закона ввел денежное пенсионное обеспечение для высших чинов русского флота.Примечательно отметить, что начиная с 1932 года в нашей стране остается один из самых низких возрастных порогов выхода на пенсию - для женщин он составляет 55 лет, а для мужчин начинается с 60-летнего рубежа. А среди последних веяний в пенсионной сфере стало то, что на размер выплат влияют три основных фактора: размер заработной платы, возраст выхода на пенсию, а также продолжительность стажа.В свете последних событий широко обсуждается возможность увеличения возраста выхода на пенсию. Однако в ближайшие два-три года подобного развития событий. Власти вряд ли пойдут на увеличение пенсионного возраста до президентских выборов, которые состоятся в нашей стране в 2018 году.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/162572-news.html