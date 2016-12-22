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Гонконгский грипп: симптомы болезни, лечение, как не заболеть

Гонконгский грипп: симптомы болезни, лечение, как не заболеть
Гонконгский грипп в конце 2016-го и начале 2017 годов окажет самое негативное влияние на россиян в виду опасных проявлений, которые он таит в себе. Что-то похожее годом ранее представлял из себя свиной грипп, эпидемия которого пришлась на начало текущего года.

Так уж складывается ситуация, что из разных уголков нашей необъятной родины поступают данные о превышении пика заболеваемости гриппом. В этом контексте вполне уместно выглядит картина по закрытию школ и детских садов на карантин. Специалисты предупреждают, что текущее положение вещей не является критическим, потому что пик эпидемии придется на первые два месяца следующего года.

Гонконгский грипп: симптомы заболевания

Как и многие остальные гриппы, гонконгский начинает проявляться в организме человека с помощью таких симптомов, как слабость, головная боль, озноб, высокая температура, боли в поясничной области, спине и конечностях, а также заложенностью носа и горла. Аналогичные симптомы можно наблюдать и у других видов гриппа, но гонконгский представляет из себя невероятно опасную вариацию.

Зараженный человек жалуется на плохое самочувствие три - четыре дня, а затем признаки гриппа начинают исчезать. Температура тела приходит в норму, больше не возникает кашель, не болит горло и голова, а также нет рвотных порывов. Однако затем проявляется новая фаза заболевания. Проще в этих условиях сразу же обращаться к специалистам за помощью, исключив такое понятие, как самолечение.

Гонконгский грипп 2016: лечение, как не заболеть, профилактика

Как только появляются первые симптомы гриппа, нельзя идти на работу, вести ребенка в садик или школу. В противном случае болезнь будет затяжной, и могут возникнуть осложнения. Категорически запрещено самолечение. Лечат гонконгский грипп дома, но если он протекает с осложнениями - необходима госпитализация. Больной обязан соблюдать постельный режим, много пить, есть легкую пищу.

Лечат грипп симптоматическим способом, также проводят противовирусную терапию. При симптоматическом лечении врач назначает жаропонижающие препараты, сиропы от боли в горле, кашля, сорбенты, антигистаминные препараты и витамины.

Врачи объясняют, что при первых симптомах следует соглашаться на вакцинацию. Но лучше заранее сделать прививку, чтобы в организме сформировался крепкий иммунитет. Перед тем, как пройти через процедуру вакцинации, нужно получить рекомендации медиков, дабы они смогли на основе состояния здоровья выработать именно тот вариант, который подойдет в индивидуальном порядке.

Дабы не заболеть гонконгским гриппом следует придерживаться следующих простых мер профилактики: часто проводить влажную уборку помещений, где вы находитесь, чаще мыть руки и лицо с мылом, обязательно проветривать помещения, а также протирать смартфоны и иные гаджеты, с которыми вы сталкиваетесь в повседневной жизни. Конечно же, в самые пиковые моменты эпидемии гриппа, лучше отказаться от посещения мест массового скопления людей.108.162.219.160


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