Когда откроют Египет, последние новости: россияне ждут полетов

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Вопрос о восстановления авиасообщения между Россией и Египтом постепенно выходит в финальную плоскость. Ожидается, что уже в начале следующего года будет принято решение по этому поводу. Однако на данный момент тяжело говорить о его характере.Тем временем, туристы продолжают проявлять повышенный интерес к данной теме, надеясь, что им удастся посетить "страну пирамид" текущей зимой. Россияне, в частности, не хотят искать альтернативу полюбившимся курортам, так как прекрасно понимают, что тот сервис и ценообразования, которые имеются в Египте - остаются вне конкуренции.На сегодняшний день можно на основе предположений констатировать, что египетское направление станет вновь доступно для российских граждан в начале 2017 года. Ожидается, что именно к этому моменту египтяне проведут комплекс мероприятий по обеспечению повышенной безопасности в своих воздушных гаванях.После чудовищного теракта египетские спецслужбы провели необходимые мероприятия, чтобы вернуть туристический поток из РФ. В частности, местные аэропорты получили дополнительную систему безопасности. В скором времени представители из России ее проверят и в том случае, если все претензии уйдут в прошлое, то граждане РФ смогут вновь получить возможность отдыхать на египетских курортах. Они настолько популярны, что уже сегодня россияне готовы лететь в Египет, несмотря на то, что до конца решение о возобновлении полетов не принято.Напомним, прямое авиасообщение с Египтом Россия была вынуждена прервать после террористического акта на борту самолета Airbus A321, который перевозил российских туристов из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург 31 октября 2015 года. Все 224 человека, находившиеся в лайнера, погибли. Следователи установили, что самодельное взрывное устройство было установлено в салоне самолета перед вылетом, что характеризует действия персонала воздушной гавани в качестве некомпетентных.

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