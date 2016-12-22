Какой сегодня праздник: 22 декабря отмечается сразу несколько праздников

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Так уж складывается наша жизнь, что каждый новый день таит в себе новый праздник. Зачастую отмечается сразу несколько значимых праздников. Исключением не стал и сегодняшний день.Сегодня, 22 декабря 2016 года, наша страна отмечается сразу два праздника, а именно: День энергетика и День образования Пенсионного фонда России. Оба этих праздника затрагивают профессионалов своего дела, которые в разительной степени отличаются по своим обязанностям, но имеют также и много общего. Помимо этого, сегодня чествуются и работники дипломатической службы Украины, отмечающие свой профессиональный праздник. Но обо всем по порядку.День энергетика, который отмечается сегодня не только в России, но еще и в Белоруссии, Кыргызстане, Украине и Армении, является масштабным праздником, потому что в данной отрасли трудится невероятно большое количество людей. Представители данной промышленности занимаются выработкой, передачей и сбытом потребителям электрической и тепловой энергии. Совпадение или нет, но праздник приходится на один из самых коротких световых дней в году - 22 декабря. Трудно переоценить значение работы энергетиков, чьим неустанным трудом создается одно из самых необходимых благ - тепло, которое обеспечивает комфорт в домах, школах, больницах, офисах.История праздника уходит в советское прошлое, а именно 23 мая 1966 года. Именно в этот день Указом Президиума Верховного Совета СССР был установлен День энергетика в память о дне принятия Государственного плана электрификации России Этот план был утвержден на седьмом Всероссийском съезде Советов, состоявшемся 20 декабря 1920 года.День энергетика - это праздник всех тех, кто когда-либо был причастен к созданию и обслуживанию энергетических систем. Это также праздник тех, кто и сегодня остается на ответственном посту работника энергетической отрасли. Наконец, День энергетика - праздник всех, для кого понятия «тепло» и «свет» - это не просто слова, а целая эпоха.В последние годы невероятно возрос интерес к экологически чистым источникам энергии (воздух, солнечная энергия), в связи с чем потенциал энергетической отрасли будет стремительно возрастать.По доброй многолетней традиции, лучших представителей энергетической отрасли в этот день отмечают высокими наградами, почетными грамотами и ценными подарками. А из всех праздничных пожеланий можно отметить самое главное и актуальное на сегодня: «Дорогие энергетики! Постарайтесь, чтобы в каждом доме, в каждой семье всегда были свет и тепло».Россия является социальным государством, поэтому пожилые люди в нашей стране находятся на вполне обоснованном иждивении у государства. Финансовое обеспечение мужчин и женщин, достигших 60-ти и 55 лет соответственно, осуществляется особым социальным институтом. Данная структура получила название Пенсионный фонд России. 22 декабря сотрудники этой организации отмечают свой профессиональный праздник.Пенсионный фонд Российской Федерации - это внебюджетное объединение, в обязанности которого входит управление финансовыми средствами граждан в рамках пенсионной системы и соблюдение прав жителей страны пожилого возраста на ежемесячное получение заслуженной награды за труды в денежном эквиваленте. ПФР является внебюджетной организацией. Его финансовую базу утверждают представители российской Госдумы. Происходит сие действо на основании отдельного закона.Структура Пенсионного фонда Российской Федерации образована множеством сегментов. В состав ее входят Управления, расположенные в Федеральных государственных округах, - в числе восьми; Отделения ПФР, устроенные в субъектах страны – в числе 83-х; территориальные управления, разбросанные по российским регионам, - их насчитывают примерно 2500. Функцию высшего управляющего органа в данной структуре осуществляет Правление Пенсионного фонда России, таковая исполняющего органа возложена, соответственно, на Исполнительную дирекцию ПФР.В прошлом году у Пенсионного фонда России был юбилей - 25 лет со дня создания структуры. Учреждение столь важной внебюджетной организации произошло 22 декабря 1990 года. Отсюда и дата праздника выпадает на озвученный декабрьский день.Свой профессиональный праздник сегодня также отмечаются работники дипломатической службы Украины. Именно в этот день в 1917 году Правительством Украинской Народной Республики был создан Генеральный секретариат международных дел.Внешнеполитическая служба Украины в своей истории упирается в древние корни, основанные в первую очередь на дипломатических стараниях представителей Киевской Руси, которая поддерживала активные отношения с Византией, Святым Престолом, Германской империей, Польшей, Венгрией, Францией, скандинавскими государствами.22 декабря 1917 года на заседании Правительства УНР был одобрен «Законопроект о создании Генерального секретариата международных дел».С приходом к власти 28 апреля 1918 года Гетмана Украинского Государства Павла Скоропадского украинское правительство продолжило перестройку национальной внешнеполитической службы.С созданием Второго республиканского правительства (Директории), сформированного в декабре 1918 года, дипломатические контакты предыдущих украинских правительств были в значительной мере сохранены и расширены.Неотъемлемой страницей в историю украинской дипломатии вошла внешнеполитическая деятельность Западно-Украинской Народной Республики.Одновременно уже начиная с июля в 1917 г. происходило формирование государственных структур Советской Украины.Кардинально ситуация изменилась после образования в декабре 1922 года Союза Советских Социалистических Республик. Все внешнеполитические, экономические, торговые связи Украины вскоре перешли в подчинение союзного центра, а УССР была лишена права на собственную внешнеполитическую деятельность.1 февраля 1944 года сессия Верховного Совета СССР приняла Закон «О предоставлении Союзным Республикам полномочий в отрасли внешних отношений и о превращении в связи с этим Народного Комиссариата Иностранных Дел из общесоюзного в союзно-республиканский народный комиссариат». Настоящим актом после двадцатилетнего перерыва были формально обновлены права союзных республик в сфере внешнеполитической деятельности.Международная деятельность Украины в 1944-1990 годах была в основном сориентирована на участие в работе Организации Объединенных Наций (ООН).Новый исторический этап в развитии украинской дипломатии начался 16 июля 1990 года, когда Верховный Совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины.После принятия Акта о независимости Украины 24 августа 1991 года перед Министерством иностранных дел встали новые задачи, связанные с признанием Украины международным содружеством, установлением дипломатических отношений, созданием эффективной сети собственных дипломатических и консульских представительств, перестройкой полноценных двусторонних отношений с зарубежными странами, приобретением членства и утверждением в ведущих международных организациях.

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