Гороскоп на сегодня, 22 декабря 2016, для всех знаков Зодиака: точный гороскоп для каждого знака 22.12.2016

108.162.219.160

Гороскоп на сегодняшний день, 22 декабря 2016 года, информирует знаки Зодиака о следующих грядущих событиях в их жизни: Водоляем звезды советуют не торопиться при принятии решений, так как возможны. В свою очередь Стрельцы сегодня будут невероятно прозорливы. Львы же будут настроены по-боевому, стараясь выполнить максимальный объем работ.Сегодняшний день окажется удачным для примирения с партнерами, а также выстраивания совместных проектов. Лучше забыть все былые обиды и уверенной поступью начать движение вперед.В четверг в любых делах Тельцу будет трудно отличить важное от неважного. Он может придавать повышенное значение второстепенным вопросам и вместе с тем напрочь забывать про свои основные обязанности. Большую часть дня Телец посвятит тем делам, которые просто первыми попались ему на глаза или же чем-то его заинтересовали.Будьте аккуратны, уважаемые Близнецы. Неожиданные приступы головной боли, головокружения, тошнота и даже обмороки, вот что может случиться в четверг. Так что постарайтесь не садиться за руль и при первых же симптомах сообщите об этом окружающим.Ракам день поможет избавиться от консерватизма, победить привычку, сломать стереотип. Стоит быть осторожнее в экспериментах с внешностью, на первом плане сейчас – здоровье и безопасность, а не дань моде. Отличный момент для обновления жилого пространства, оформления личной территории.В четверг в руках Льва все будет гореть (в хорошем смысле этого слова), а дым вокруг него – стоять коромыслом! Лев настроен по-боевому, он готов направить свои усилия на любой фронт работ!В четверг можно спрятать своё смущение - кстати, чего это вы стесняетесь? – и потребовать возвращения долгов. Повод будет отличным – нельзя в новый год с долгами входить, вот вы и намекнёте тем, кого кредитовали, что негоже портить себе праздники и весь следующий год.Для Весов характерны рост запросов и желание всячески наслаждаться жизнью. Может возрасти потребность в новшестве, экспромте. Поддерживать баланс приятного и полезного, не выходить за рамки дозволенного и не опережать события вам поможет природное чувство меры и гармонии.В четверг Скорпиону лучше всего удастся строить воздушные замки – они будут отличаться основательностью и даже, возможно, когда-нибудь будут построены на земле.В четверг Стрельцы на удивление прозорливы. Вам бы в букмекерскую контору, точно будете в выигрыше. Поэтому звёзды рекомендуют не бояться и смело принимать любые решения, ваша интуиция сегодня не подведет.Козерогам не стоит разбрасываться возможностями, тратить понапрасну вдохновение. Внимание лучше сосредоточить на главных целях, используя и прямые, и обходные пути. Многие представители знака сделают это интуитивно, но подключение сознательных установок повысит эффективность.В четверг, за что бы Водолей ни взялся, звезды не советуют ему торопиться – есть риск принять необдуманное решение. День будет склонять его к поспешным, скороспелым шагам!Если вы с утра застряли в пробке – не расстраивайтесь! Понаблюдайте за тем, как восходит солнце, как медленно светлеет небо и вспомните, что самая длинная ночь в году только что на ваших глазах закончилась.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/162543-news.html