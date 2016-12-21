Цены на сигареты будут расти до 2019 года

108.162.219.160

В будущем году жителей РФ ожидает рост цен на табачные изделия. И это станет одним из существенных подорожаний в новом году. Об этом сообщает издание РИА Новости. Ожидается, что средняя стоимость пачки сигарет превысит 100 рублей. Эксперты заявляют, что половина цены от пачки уходит на налоги. На сегодняшний день установлен акциз в 1250 рублей за 1000 единиц. К этим цифрам прибавляется 12% цены, которая исчисляется из максимальной розничной стоимости. Но необходимо уточнить, что данная цифра не должна превышать 1680 рублей. В будущем году планируется увеличение ставки – 1562 рублей и 14,5% соответственно.Замминистр внутренних дел Аркадий Гостев выполнил расчеты, исходя из которых, средняя стоимость пачки табачных изделий составит более 200 рублей. В свою очередь, Максим Королев, который занимает должность главного редактора «Русский табак» утверждает, что такая цена маловероятна. По его мнению, средняя стоимость будет не более 115 рублей.Напомним, по плану Минфина, на протяжении трех лет будет наблюдаться рост акциза на табак. В 2018 году ставка составит 1718 рублей и 14,5%, еще через год этот показатель возрастет до 1890 рублей. Что касается табака трубочного, курительного, жевательного в будущем году ставка повысится до 2772 рублей, еще через год данный показатель достигнет 3050 рублей. В список подакцизных товаров попали также электронные сигареты, их ставка достигнет 40 рублей за единицу в 2017 году, через год повысится еще на 4 рубля, еще через год составит 48 рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/162496-news.html