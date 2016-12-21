Пенсии в 2017 году, последние новости: что будет с индексацией выплат для военных пенсионеров, повышение работающим и неработающим

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Следующий, 2017 год, должен понравится российским пенсионерам в том плане, что процесс индексации пенсий вернется в том объеме, в котором власти смогут его реализовать, исходя из тех финансовых возможностей, которые им будут доступны.В настоящий момент времени пенсионеры активно задают вопросы к государству по поводу своего будущего. Они хотят знать, нужно ли им готовиться к новым сокращениям, а также на какой конкретно процент и сколько раз за год - пенсии будут проиндексированы. Ответить на часть аспектов можно уже сейчас с той оговоркой, что ситуация может поменяться как в худшую, так и в лучшую сторону, что накладывает свой отпечаток на текущее прогнозирование.Текущий год, который совсем скоро завершится, стал особенным в социальном плане, потому что власти РФ пошли на ряд мер, призванных снизить нагрузку на бюджет со стороны социальной сферы. В частности, работающие пенсионеры лишились такой привилегии, как индексация пенсий. В свою очередь для остальных снизили размер этого самого повышения. В основном граждане продолжают работать. Для тех, кому индексация положена, нужно сказать, что этот процесс будет в дальнейшем происходить на несколько меньший процент, чем планировалось ранее. В 2017 году российские пенсионеры смогут вновь опираться на индексацию.Повышения пенсии с 1 февраля 2017 года ждут миллионы пенсионеров России. Все виды пенсий, выплачиваемых Пенсионных фондом России (ПФР), ежегодно индексируются в связи с ростом цен и среднемесячной заработной платы в РФ. Но размер индексации пенсий каждый год разный. Например, в 2010 году страховую (трудовую) пенсию повышали на 6,3%, а в 2015 - на 11,4%. В 2013 году, когда составляли бюджет Пенсионного фонда РФ на три года, было заложено повышение пенсий в 2016 году на 6,6%. Но в итоге все знают, что получилось - инфляция подскочила на 12%, а пенсии в 2016 году повысили всего на 4 процента, да и то не всем, а только неработающим пенсионерам.В том случае, если обобщить все те данные, что имеются на данный момент, то можно выделить следующие тезисы, актуальные для пенсионеров: в феврале 2017 года случится индексация страховых пенсий по размеру инфляции 2016 года, на которую не смогут рассчитывать работающие пенсионеры. Предположительно, повышение составит 6,5 процентов. В апреле будущего года случится повышение социальной пенсии - примерно на шесть процентов. В свою очередь в августе 2017 года небольшой перерасчет затронет пенсии работающих пенсионеров.В 2017 году следует ожидать существенных изменений в индексации военных пенсий, их планируется проиндексировать в полном объеме. В бюджете РФ плановая индексаций военных пенсий заложена в размере 2%, дополнительно проводится увеличение пенсии по результатам инфляции прошлого года. Такие мероприятия обычно делают посередине зимы и осенью, то есть, дважды в год. Военные пенсионеры могут либо работать по гражданской специальности, либо не заниматься трудовой деятельностью, обходясь военной пенсией.В том случае, если пенсионер, получивший военную пенсию, решил работать, то он на общих основаниях регистрируется в системе пенсионного страхования, получает личный номер счета, ежемесячно платит положенные страховые взносы в ПФР. Это дает ему возможность зарабатывать пенсионные баллы, и в итоге накопить необходимое их количество для пенсии по старости. Которую он, как только достигнет пенсионного возраста, может оформить.По военным пенсиям на сегодняшний день можно сказать, что не так давно профильный комитет Госдумы по обороне поменял некоторые аспекты бюджета, что позволит в период с 2017 по 2019 годы проиндексировать пенсии не на четыре процента, как планировалось ранее, а на 6 процентных пункта. В свете этих изменений можно констатировать, что военные пенсионеры получат еще большую поддержку со стороны государства, несмотря на то, что они являются далеко не самой социальной незащищенной стороной.Тему индексации пенсий для военных пенсионеров относительно недавно поднимал российский президент Владимир Путин, объяснявший, что поддерживать нужно всех пенсионеров и не делать скидку на определенные категории. Таким образом, профильный комитет сослался на один из указов Путина от 2012 года, который предполагает ежегодную индексацию пенсий для военных пенсионеров не менее чем на два процентных пункта сверх инфляции. Можно сделать вывод, что в следующем году повышение должно быть не меньше 6%.

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