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2017 год Петуха: в чем встречать, что должно быть на новогоднем столе 2017

2017 год Петуха: в чем встречать, что должно быть на новогоднем столе 2017
Вопросов, связанных с празднованием Нового года 2017, остается достаточное количество, несмотря на то, что до его наступления остается еще чуть больше десяти дней. Так уж повелось в нашей стране, что многие люди заранее готовятся к праздничным мероприятиям.

Новогодний стол является отдельным моментом, к которому всегда - повышенное внимание. Отдельно граждане останавливаются на вариантах одежды, в которых следует встречать 2017 год, который пройдет под предводительством Огненного Петуха. Ведь в этом вопросе нужно учитывать "интересы" символа года. Таким образом, актуальными вопросами у населения нашей страны являются следующие аспекты: что надеть и каким образом встречать наступающий год.

В чем встречать 2017 год Петуха: что надеть

Встречать праздник на сей раз лучше всего в ярких тонах. Больше всего подойдут красный, оранжевый, огненный, ярко-зеленый и ярко-синий. Стол и все вокруг тоже обязательно нужно ярко украсить.

При встрече 2017-го года особенно приветствуются блестки - украшения можно одеть и на себя, и украсить ими дом. Женский образ должен состоять из аккуратного коктейльного платья красного, желтого, пастельных золотистых тонов, туфель на высоком каблучке, визуально удлиняющих и украшающих женскую ножку, и аксессуаров в тон основному цвету. Прекрасным дополнением станут украшения из золота (либо под золото), жемчуга (в том числе и искусственного).

Мужчинам можно встречать новогоднюю ночь в не столь официальном наряде. Но если он пришел в гости под руку со своей благоверной, то следует соответствовать. Строгий костюм сможет значительно снизить уровень комфорта на столь веселом празднике, но встречать 2017 год в домашней одежде или в своем каждодневном образе, будет выглядеть практически аморально в глазах педантичного Огненного Петуха.

Как украсить новогодний стол

В данном вопросе можно положиться на собственную фантазию, так как серьезных ограничений нет. Впрочем, некоторые детали, учитывая нрав петуха, все-таки следует учитывать. В частности, нужно в обязательном порядке намекнуть на то, что наступает год Петуха. Можно использовать его изображения на скатертях, либо же салфетках.

Также следует заранее запастись фигурками петушков из фруктов и овощей, а также подобрать печения соответствующего толка. Проще говоря, в украшении праздничного стола нужно всегда помнить о символе наступающего года.

Что готовить на праздничный стол 2017 в год Петуха: что должно быть на столе

Любая хозяйка подходит с особой тщательностью к подготовке новогоднего стола. Ведь хочется учесть все нюансы, чтобы в новогоднюю ночь ощутить волшебство происходящего по максимуму.

Чтобы правильно подготовить меню, нужно учитывать вкусы Огненного Петуха, для того, чтобы всячески задобрить животное. Ведь в волшебство, особенно в новогоднюю ночь верят не только дети, но и все взрослые.

На новогоднем столе должен быть широкий выбор из блюд и напитков. Это должны быть обязательно закуски, горячие блюда, салатики, овощные и мясные нарезки, а также обязательно десерт.

Что касается напитков, то здесь нужно выбрать только натуральные соки, или же морсы. Выбирая горячее на стол, стоит еще раз напомнить о том, что любые блюда из курицы могут серьезно огорчить пернатый символ 2017 года. Лучше всего выбрать блюда из рыбы или морепродуктов. Для примера можно приготовить семгу - достаточно нежная и вкусная рыба, не разочарует даже самого привередливого гостя.

Если говорить о гарнире, то здесь лучше всего будет смотреться вариант из овощей. Это могу быть тушеные или свежие овощи. Как истинный деревенский житель, петух будет рад, если в качестве гарнира хозяйка предпочтет картофель.

Выбор салатов, которые можно приготовить на Новый год, достаточно богат. Чтобы подчеркнуть торжественность момента, можно выбрать креативный салат в виде елочки.

В виду того, что петух - персонаж довольно яркий, то в качестве закусок нужно подобрать что-то яркое и выразительное. Нелишним будет порадовать пернатого какой-нибудь вкусной неожиданностью. Как жителю деревни, ему понравится тортик из творога.108.162.219.160


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