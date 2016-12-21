Новогодний стол 2017: что должно быть, в чем встречать 2017 год Петуха, как праздновать

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Празднование Нового года остается одним из самых значимых событий в жизни россиян в зимнюю пору. Кто из нас не хочет встретить подобающим образом главный зимний праздник, дабы в следующем году спутниками были задор, здоровье, радость и удача.До наступления 2017 года остается считанное количество дней, что автоматически влечет за собой усиленную подготовку львиной доли российских граждан. Символом Нового года станет Огненный Петух, который имеет свои способности. Специалисты дают понять, что данный представитель Восточного календаря крайне требователен к новогоднему столу. Таким образом, при составлении праздничного меню лучше всего учесть эти особенности.Восточный календарь указывает на то, что Огненный Петух отличается своеобразным нравом, который доступен далеко не всем животным. По этой причине соблюдение его желание позволит спокойным образом провести год, без потрясений.С той целью, чтобы задобрить символ будущего года, лучше всего украсить дом в яркие цвета. Будет уместно использовать красный, оранжевый, зеленый или синий цвета.На стол же лучше положить разноцветную скатерть и поставить свечи. Помимо этого, уместно украсить и столовые приборы, а также корзинки со сладостями и бутылки, для чего можно использовать разноцветные банты. В оформлении интерьера рекомендуется использовать блестки, снежинки, мишуру и воздушные шары.Эксперты дают понять, что в Новый год 2017 не следует переусердствовать с праздничным столом, поэтому меню должно включать в себя лишь любимые блюда Огненного Петуха, а именно: овощи, фрукты, орехи и крупы. Дело в том, что символ следующего года не любит чрезмерно тяжелые блюда, а также негативно относится к крепким алкогольным напиткам.В середину же стола нужно поставить блюда с мандаринами. Помимо всего прочего, на новогоднем столе обязательно нужно найти место для нарезки, овощные и фруктовые салаты.Ежели говорить о горячих блюдах, то здесь лучше выбрать пельмени, голубцы или их вариации. Многие не рекомендуют использовать в этот Новый год мясо птицы, чтобы не рассердить новый талисман, поэтому кстати придется свинина или говядина.На десерт, кроме фруктов, можно будет подать пахлаву, козинаки, ореховое печенье, а также мороженое, мусс или желе.Одними из любимых цветов символа 2017 года станут все оттенки пламени: красный, оранжевый и желтый. Также в новогодний наряд можно включить и такие цвета, как вишневый, фиолетовый, бордовый и коралловый. Гармонично будут смотреться оттенки белого, золотого и бронзового.Но самыми красивыми считаются наряды следующего толка: красные платья и костюмы такого же цвета. Конечно же, исключение можно сделать при любой удобной возможности, так как далеко не всем подходит красный цвет.Украшения и аксессуары нужно подбирать в тон основного цвета. В частности, красный браслет, крупные серьги, пояс, обувь и даже сумка - все это поможет завершить яркий новогодний образ для встречи 2017 года Огненного Петуха.Что касается мужских вариаций нарядов, то здесь крайне актуальным будет костюм, который можно сопроводить ярко-красным платком в кармане, либо же оранжевым галстуком. Стоит также остановиться на ярких рубашках.

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