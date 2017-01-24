Чрезвычайное происшествие на НТВ выпуск 24.01.2017 смотреть онлайн

Чрезвычайное происшествие на НТВ последний выпуск – смотреть онлайн 24 января
Информационная программа Чрезвычайное происшествие, передовой проект телеканала НТВ, докладывает обо всех основных инцидентах, которые имели место за последние семь дней. Курирует проект эксперт в уголовной журналистики Андрей Куницын.
Каждодневная работа журналистов Чрезвычайного происшествия заключается в непрерывном мониторинге всех чрезвычайных ситуаций, происходящих в России и зарубежье здесь и сейчас, их оперативное осмысление, разбор и освещение, чтобы зрители канала первыми узнавали о самых резонансных делах и событиях. Репортажи в передаче являются максимально реалистичными и объективными, ведь в кадр попадает жизнь простых людей без грима и лишних прикрас – все, во что сложно поверить, но как есть на самом деле: напряженная атмосфера и молниеносное развитие событий, всплеск настоящих эмоций и непредсказуемый финал.
Чрезвычайное происшествие последний выпуск – смотреть онлайн прямой эфир от 24.01.2017:
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