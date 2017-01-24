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Чрезвычайное происшествие на НТВ выпуск 24.01.2017 смотреть онлайн

Чрезвычайное происшествие на НТВ последний выпуск – смотреть онлайн 24 января


Чрезвычайное происшествие на НТВ выпуск 24.01.2017 смотреть онлайн

Информационная программа Чрезвычайное происшествие, передовой проект телеканала НТВ, докладывает обо всех основных инцидентах, которые имели место за последние семь дней. Курирует проект эксперт в уголовной журналистики Андрей Куницын.

Каждодневная работа журналистов Чрезвычайного происшествия заключается в непрерывном мониторинге всех чрезвычайных ситуаций, происходящих в России и зарубежье здесь и сейчас, их оперативное осмысление, разбор и освещение, чтобы зрители канала первыми узнавали о самых резонансных делах и событиях. Репортажи в передаче являются максимально реалистичными и объективными, ведь в кадр попадает жизнь простых людей без грима и лишних прикрас – все, во что сложно поверить, но как есть на самом деле: напряженная атмосфера и молниеносное развитие событий, всплеск настоящих эмоций и непредсказуемый финал.

Чрезвычайное происшествие последний выпуск – смотреть онлайн прямой эфир от 24.01.2017:


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