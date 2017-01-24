Вечер с Владимиром Соловьевым выпуск 24/01/2017 смотреть онлайн

Вечер с Соловьевым последний выпуск на Россия 1 – смотреть онлайн 24 января

Общественно-политическое шоувыходит в привычное время в воскресенье на канале Россия 1 и представляет собой ток-шоу с дискуссиями и прямыми включениями с мест событий. Постоянный ведущий проекта – известный журналист, актер и писатель Владимир Соловьев.Все самые значимые события, острые вопросы и проблемы общества выносятся на обсуждение в студию программы, где благодаря авторитетному мнению приглашенных экспертов, зрителей в зале, а также автора и ведущего шоу они обретают решение. При этом участники проекта не сталкиваются лоб в лоб, как при политических словесных битвах, а пытаются выработать общую точку соприкосновения для того, чтобы получить адекватные ответы на поставленные проблемные вопросы, которые получат одобрение у зрительской аудитории.Передача выходит в вечернем эфире с понедельника по среду. Телеканал Россия 1 и Россия HD анонсируют следующий выпуск на 23:00 по Москве.прямой эфир от 24.01.2017:

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