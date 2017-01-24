Один против всех 3 серия 4 серия (24.01.2017) смотреть онлайн

Сериал Один против всех (2017) последняя серия в хорошем качестве
Многосерийная остросюжетная криминальная драма Один против всех, речь в которой пойдет о работе начальника уголовного розыска одного небольших приморских городов Жженова (Михаил Пореченков). За время службы в органах он проникся уважением коллег, и чиновников и даже главарей местных преступных группировок. Все дело в его подходе к работе, а именно в жестких правилах игры, которые он устанавливает и в соответствии с которыми идут все процессы в городе. Но все начинает меняться, когда столичное руководство назначает нового начальника – полковника Ганецкого (Илья Шакунов), который, чтобы заслужить доверие, нарушает все привычные для Жженова уклады. Тем временем, криминальная обстановка в городе накаляется: происходит серия ограблений, распространяются новые опасные наркотики. Во время одной из потасовок погибает напарник Жженова, а затем в руках бандитов оказывается его любимая дочка Олеся. Будучи решительным и самоотверженным, он берет все в свои руки и в одиночку дает настоящий отпор преступному миру.
Роли исполнили: Михаил Пореченков, Илья Шакунов, Анна Попова, Олег Чернов, Марина Блейк, Всеволод Яшкин, Максим Деричев, Виктория Тарасова, Игорь Климов, Анастасия Фурса и др.
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